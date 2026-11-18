Lucir una piel radiante y con un sutil tono dorado durante los meses más fríos del año suele parecer un desafío complejo debido a la falta de exposición solar. Sin embargo, existen técnicas cosméticas inteligentes que permiten revitalizar el rostro de manera inmediata, aportando calidez y un aspecto saludable sin necesidad de recurrir al sol.

Implementar un truco de maquillaje estratégico es la clave para transformar el cutis invernal en cuestión de minutos. Con la combinación adecuada de productos y una aplicación precisa, es posible conseguir ese deseado efecto sun-kissed que ilumina las facciones y mantiene vivo el espíritu veraniego durante todo el año.

¿Cómo verte bronceada durante todo el año?

Mantener un aspecto bronceado y radiante durante el invierno sin exponer la piel a los daños del sol es posible gracias a una técnica sencilla compartida por la creadora de contenido beuty Ampi Teran. El secreto consiste en recrear de manera sutil el enrojecimiento y la calidez natural que deja una jornada de exposición solar mediante una combinación estratégica de productos y brochas.

Antes de comenzar, es indispensable limpiar e hidratar el rostro, aplicar protector solar y colocar tu base y corrector habituales. Luego, toma un contorno en barra o crema un poco más oscuro que tu piel y aplícalo con intensidad en los pómulos y en la parte alta de la frente, pegada al nacimiento del cabello, para crear una base de color.

Maquillaje Usa correctamente el maquillaje para sellar. ((Especial/Canva))

A continuación, aplica un blush rosado a toquecitos sobre los pómulos altos, la nariz, la frente e incluso los párpados, difuminando bien hacia arriba y hacia el centro para simular el rubor del sol. Para cerrar, pasa bronzer por los bordes del rostro, potencia el tono con un rubor más rojizo y suma iluminador para dar brillo. Si buscas un acabado uniforme, barre bronceador por toda la cara con una brocha grande.

¿Cómo cuidar la piel del sol?

Proteger la piel de la radiación solar es fundamental durante todo el año para prevenir el envejecimiento prematuro, las manchas y el daño celular. El paso más importante consiste en aplicar diariamente un protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior, incluso en días nublados o durante el invierno. Es clave colocarlo quince minutos antes de salir y reaplicarlo cada dos horas, o con mayor frecuencia si hay transpiración o contacto con el agua.

Piel La centella es favorecedora. (Canva/Canva)

Además del fotoprotector, conviene complementar el cuidado evitando la exposición directa entre las 10 y las 16 horas, momento en que los rayos ultravioleta alcanzan su mayor intensidad. El uso de accesorios físicos como sombreros de ala ancha, gafas de sol con filtro UV y ropa de tejidos tupidos, sumado a una hidratación constante por dentro y por fuera, refuerza la barrera cutánea y mantiene la piel saludable.