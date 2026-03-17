El truco casero para hacer un fertilizante natural para las plantas en primavera

Estas en los últimos días del invierno y en breve le daremos la bienvenida a la primavera. La estación de las flores se aproxima y es por eso que en muchos hogares ya se aprecian movimientos en los jardines que se preparan para iniciar la temporada.

Noticias Hidalgo del 13 de marzo 2026

El movimiento de suelo, la renovación de macetas y la adquisición de semillas forman parte de esta previa de la primavera 2026. En este marco, la Inteligencia Artificial (IA) puede ayudarnos a conocer detalles sobre cómo preparar nuestro jardín y, además, la manera en la que podemos hacer un fertilizante natural para nuestras plantas.

¿Por qué usar fertilizantes en el jardín?

El uso de fertilizantes es fundamental para devolverle a la tierra los nutrientes que las plantas absorben de manera natural durante su crecimiento, remarca Gemini. La aplicación lo señala como un refuerzo nutricional y explica que al aplicarlo “se garantiza que la vegetación tenga el ‘combustible’ necesario para realizar sus procesos metabólicos de forma eficiente y mantenerse vigorosa frente a posibles plagas”.

#AbonoOrganico #ReciclarEsVivir #CocinaYCosecha #YakyGrass ♬ sonido original - Yaky Grass @cocinaycosechaconyakyg Cómo hacer fertilizante natural Desde nuestra cocina recolectamos las cáscaras de papaya, melón y banano, esas que muchas veces se desperdician pero que en realidad están cargadas de nutrientes valiosos. Lo primero que hacemos es reunirlas todas y cortarlas en trozos pequeños, para facilitar que liberen sus propiedades. Luego, las colocamos en un recipiente y les agregamos agua suficiente para cubrirlas. Este preparado lo dejamos reposar por 12 horas, tiempo en el que las cáscaras sueltan minerales, azúcares y nutrientes esenciales. Pasado este tiempo, tenemos un fertilizante líquido natural, potente y económico, listo para llevar a nuestras plantas. Al aplicarlo directamente en la tierra, fortalecemos sus raíces, estimulamos el crecimiento y mejoramos la producción de frutos y hojas, todo de manera orgánica y sin químicos. De esta forma, lo que antes era un simple desecho de cocina se convierte en vida y alimento para nuestra huerta casera. 🌱🍌🍈 #FertilizanteNatural

“Además de nutrir la planta, el uso correcto de fertilizantes mejora la calidad estética y productiva del jardín, traduciéndose en floraciones más abundantes, colores más intensos y follajes más densos”, precisa Gemini.

¿Cómo hacer un fertilizante natural?

En base a lo señalado, se entiende que los fertilizantes ayudan a mantener el equilibrio mineral del jardín “fortaleciendo las raíces de las plantas para que resistan mejor los cambios de temperatura y la falta de agua”, puntualiza Gemini.

Esta Inteligencia Artificial invita a aprovechar la llegada de la primavera para darle un impulso de nutrientes a las plantas y es por eso que comparte uno de los fertilizantes caseros más efectivos y sencillos se elabora a partir de cáscaras de plátano (banana). “Este ingrediente es rico en potasio, un mineral esencial para la floración y el fortalecimiento de las raíces”, resalta y explica cómo preparar el té de plátano:

