Viktor Frankl psicólogo austriaco, sobre la voluntad de vivir: “La esperanza es el motor que nos mantiene vivos ante la adversidad.”

El psicólogo austriaco Viktor Frankl dejó una profunda reflexión sobre la capacidad de seguir adelante frente a las dificultades, en la que advierte que la esperanza puede convertirse en un impulso para enfrentar la adversidad y mantener la voluntad de vivir, incluso cuando las circunstancias parecen complicadas.

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¿Qué dice la frase del psicólogo austriaco Viktor Frankl sobre la voluntad de vivir?

El renombrado neurólogo, psiquiatra y superviviente del Holocausto revolucionó la psicología al demostrar que la principal motivación humana no es el placer ni el poder, sino la búsqueda del sentido. Esta idea se mantiene más vigente que nunca si se toma en cuenta una realidad diezmada por todo tipo de situaciones que llevan al hombre al límite de sus capacidades.

"La esperanza es el motor que nos mantiene vivos ante la adversidad". ViktorFrankl

Con esta frase, el psicólogo deja huella de su experiencia en los campos de concentración, la cual ha servido para indicar cómo el ser humano no se destruye por el sufrimiento físico, sino por la pérdida absoluta de un propósito futuro. Para el pensador austriaco, la esperanza no es una ilusión ingenua, sino una fuerza psicológica activa indispensable para la supervivencia biológica y mental.

¿Quién fue el psicólogo austriaco Viktor Frankl?

Viktor Frankl (1905–1997) fue un reconocido psiquiatra de origen austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Posteriormente, fundó la logoterapia, la cual es una corriente psicológica que postula que la principal motivación humana es la búsqueda del sentido en sí. Es gracias a su experiencia como superviviente del Holocausto que dio vida a su obra cumbre "El hombre en busca de sentido",en donde demostró que el ser humano puede resistir cualquier sufrimiento físico y mental si mantiene la esperanza y un propósito firme hacia el futuro.