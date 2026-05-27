En qué parte de la casa debes colocar la ruda para aumentar el bienestar y la armonía

Desde hace siglos, la ruda ocupa un lugar importante en prácticas vinculadas con la limpieza energética y la protección del hogar. Además de ser valorada por su intenso aroma y resistencia, muchas personas la incorporan como elemento decorativo y simbólico dentro de la casa.

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Especialistas en Feng Shui y bienestar ambiental como Lillian Too, explican que las plantas naturales ayudan a equilibrar el flujo energético del hogar. En particular, la ruda suele asociarse con la purificación y la protección frente a energías densas o ambientes cargados.

¿Cuál es el mejor lugar para colocar la ruda en casa según el Feng Shui?

La ubicación de esta planta es fundamental para aprovechar tanto sus cualidades decorativas como su simbolismo energético. Estos son los espacios más recomendados por expertos en Feng Shui:



Cerca de la puerta de entrada: protege la energía del hogar. Según el Feng Shui, colocar la ruda en el ingreso ayuda a filtrar las energías que llegan desde el exterior.

protege la energía del hogar. Según el Feng Shui, colocar la ruda en el ingreso ayuda a filtrar las energías que llegan desde el exterior. En balcones o patios luminosos: favorece el crecimiento saludable de la planta. La ruda necesita buena iluminación natural para mantenerse fuerte y verde.

favorece el crecimiento saludable de la planta. La ruda necesita buena iluminación natural para mantenerse fuerte y verde. En ventanas con buena ventilación: promueve la circulación energética. Los expertos sostienen que las plantas aromáticas ayudan a refrescar visual y energéticamente los ambientes.

promueve la circulación energética. Los expertos sostienen que las plantas aromáticas ayudan a refrescar visual y energéticamente los ambientes. En espacios de descanso o meditación: genera sensación de calma y equilibrio. Algunas personas la utilizan en rincones tranquilos de la casa para reforzar la conexión con el bienestar.

Feng Shui: ¿Por qué la ruda se relaciona con la armonía y el bienestar?

Además de su uso ornamental, esta planta mantiene un fuerte valor simbólico en distintas culturas y prácticas espirituales.



Se asocia con la limpieza energética: renueva el ambiente. Tradicionalmente se utiliza para simbolizar protección y equilibrio dentro del hogar.

renueva el ambiente. Tradicionalmente se utiliza para simbolizar protección y equilibrio dentro del hogar. Aporta conexión con la naturaleza: mejora el bienestar emocional. Expertos en diseño biofílico destacan que las plantas ayudan a crear espacios más relajantes.

mejora el bienestar emocional. Expertos en diseño biofílico destacan que las plantas ayudan a crear espacios más relajantes. Funciona como elemento decorativo natural: suma frescura visual. Su color verde intenso combina fácilmente con distintos estilos decorativos.

suma frescura visual. Su color verde intenso combina fácilmente con distintos estilos decorativos. Ayuda a crear rituales de cuidado del hogar: fortalece la sensación de armonía. El cuidado cotidiano de las plantas suele relacionarse con hábitos de bienestar y calma.

La experta en Feng Shui Lillian Too sostiene que las plantas saludables representan crecimiento, vitalidad y energía positiva dentro de la casa. Por eso, muchos especialistas recomiendan incorporar especies como la ruda en lugares estratégicos para promover ambientes más equilibrados y agradables.