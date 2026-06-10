Cómo hacer las ‘goth nails’ en casa

El estilo de las ‘goth nails’ es muy variado, por lo que podemos optar por múltiples diseños que mantengan la temática, ya sea incorporando decoraciones en 3D de gran tamaño o dibujos muy detallados, pero eso es difícil lograrlo cuando consideramos hacerlas en casa.

Para que puedas hacer una manicura con ese diseño, te detallaremos un estilo sencillo que seguramente te encantará y que hará que todas las personas volteen a verte.

¿Cómo hacer las gothic nails?

Te explicaremos un diseño de ‘goth nails’, una opción que se destaca por ser sencillo de hacer, ya que no requiere de una precisión espectacular, ideal si lo vas a hacer sola en tu casa. Para ello debes tener los siguientes materiales:

Deshidratador

Buffer y lima suave

Pincel para hacer detalles.

Esmalte semipermanente en color nude, rojo sangre, negro y un rojo cereza.

Base coat

Top Coat

Lámpara UV/LED

Empujador de cutícula.

Al tener todo lo siguiente, puedes optar por realizar la manicura gótica en casa; preferentemente hay que hacerlo en uñas largas, pero se adapta a cualquier longitud sin ningún tema. Realiza lo siguiente:

Empuja suavemente tu cutícula. Lima tu uña con el buffer para eliminar el brillo; con la lima suave, dale forma a tu uña y retira los excedentes con acetona. Aplica una capa delgada de deshidratador. Cuando se seque, agrega una capa de base coat y sella con la lámpara por 60 segundos. Agrega una capa de nude, curamos en la lámpara por el mismo tiempo. Con ayuda de tu pincel, realiza varias ondulaciones desde la punta de tu uña; inicia con el rojo nude, sellamos. Encima, haz las mismas líneas con el rojo más fuerte, sellamos y finalmente agrega líneas negras, las cuales vamos a sellar. Por último, agregamos una capa de top coat y curamos con la lámpara.

¿Cómo es la estética de las goth nails?

Como lo mencionamos al inicio, el estilo que te explicamos es solamente una opción que puedes hacer de las goth nails, ya que hay varios diseños que puedes disfrutar. Para mantener la estética, se recomienda hacer lo siguiente: