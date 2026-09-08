La estrategia más efectiva para lucir uñas largas y curar padrastros dolorosos

La manicura es una de las prácticas más en auge de los últimos años. El embellecimiento de las uñas pasó a otro nivel y es una parte fundamental en cualquier outfit por lo que lucir manos radiantes ya no es algo que podríamos considerar casual, sino que demanda de mucha atención.

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Colores, estilos, diseños y técnicas se combinan para crear uñas espléndidas que todos quisiéramos lucir. Sin embargo, los expertos del rubro no solo ponen su atención en estos factores, sino que advierten sobre los cuidados que hay que tener para tener uñas y manos saludables.

¿Qué son los padrastros?

Desde la Clínica Cleveland ofrecen datos sobre una problemática muy común a la hora de hablar de la estética de las manos y de las uñas: los padrastros. Un padrastro es un trozo de piel seca o dañada que sobresale del borde de la uña, sintetiza la entidad y añade que suele aparecer en los dedos de las manos, aunque también puede hacerlo en los dedos de los pies.

Por otro lado, remarcan que el padrastro no parece preocupante hasta que se engancha con algo. En este punto, puntualiza en algo que todos tememos, que pueda desgarrar la piel alrededor de la uña y provocar sangrado, hinchazón y mucho dolor.

Estrategia para uñas largas y sin padrastros

Conociendo un poco sobre lo que son los padrastros, los expertos en el rubro remarcan que no se puede lograr una manicura larga y fuerte sobre una base inflamada. Es por eso que, para eliminar los padrastros dolorosos sin causar infecciones y promover un crecimiento firme, se requiere una rutina que combine reparación intensiva, hidratación constante y protección mecánica que te detallamos a continuación:

Tratamiento para curar padrastros dolorosos

Desinfección e higiene: Lava la zona con agua templada y jabón neutro. Evita el agua muy caliente, ya que incrementa la inflamación.

Corte preciso: Nunca pases o tires del padrastro con los dientes o los dedos. Usa un alicate para cutículas previamente desinfectado con alcohol y corta únicamente el pellejo suelto, justo en la base, sin tocar la piel sana.

Sellado y cicatrización: Aplica una pomada antiséptica o un bálsamo cicatrizante (con ingredientes como centella asiática, pantenol o sulfato de zinc) y cubre con una redecilla o curita si la molestia es constante.

Hidratación profunda: Aplica aceite de almendras dulces, jojoba o vitamina E en el contorno de la uña dos o tres veces al día para mantener la piel flexible y prevenir nuevos grietas.

Estrategia para lucir uñas largas y fuertes