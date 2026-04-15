Estos son los mejores diseños para uñas cortas y elegantes

Las uñas cortas han pasado a estar de moda y desplazando a las clásicas largas. Este estilo es clásico y elegante por lo que te traemos los mejores diseños para que luzcas hermosa.

Noticias Michoacán del 14 de abril 2026

Cabe destacar que es importante que mantengas tus uñas cualquier diseño aceite para cutículas ya que mantendrá tus uñas en un estado saludable.

¿Cuáles son los mejores diseños para uñas cortas?

Las uñas microfrancesas

Uno de los primeros diseños son las uñas microfrancesas que hará que la longitud parezca mayor. Así es que el lecho ungueal parezca alargado no hará más que añadir elegancia. Optar por una micro manicura francesa sobre una punta más gruesa, o una punta francesa inversa donde la línea besa tus cutículas.

Uñas con diseños en la lúnula

Luego tenemos este estilo en que la lúnula es la protagonista. Esto puede ser muy complementario y no necesita mucha longitud para que sea factible. Incorpora un contorno de la lúnula o un bloque de color completo de la uña natural contra una lúnula de color.

Uñas lavanda

Otra opción es la de utilizar las uñas lavanda que están en tendencia. Se pueden llevar con unas puntas francesa más clásicas o, si te sientes más animada, con algunos tonos florales pastel.

Uñas con micro art

Luce tus uñas cortas con diseños microfinos y opta por motivos veraniegos como guirnaldas florales y ojos malvados. Si te gusta la forma natural de la uña o incluso ligeramente cuadrada en la parte superior, entonces hay aún más posibilidades de utilizar el borde libre como parte de tu diseño.

Uñas mix and match

Por último, tenemos esta idea en la que puedes mezclar y combinar colores en bloque con diseños detallados. No hay reglas en este caso por lo que puedes jugar con tu imaginación.