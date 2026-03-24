Uñas nube, el nuevo estilo que reemplaza las tradicionales francesas o baby boomer: se ven más elegantes

El diseño de uñas estilo nube conquistará todos los salones de belleza esta temporada, porque ahora los expertos están apostando por ellas como el reemplazo de las tradicionales francesas o baby boomer.

De acuerdo con Vanitatis, esta manicure se impone por su look elegante, sofisticado, pero también aesthetic y de origen clásico. Si bien son más usadas en temporadas de frío, esta primavera siguen en tendencia con estilos ligeramente translúcidos y rápidos, siempre respetando su acabado semitransparente.

La revista Elle la describe como una opción de “uñas limpias” que lucen elegantes, especialmente en mujeres de 40 años. Si eliges el color Cloud Dancer, elegido por Pantone como el color del año 2026, lograrás una combinación cremosa y poco luminosa que destacará la delicadeza de tus manos.

Así lucen las uñas nube Nails Cloud que están en tendencia.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cómo se hacen las uñas nube?

Para hacer las uñas estilo nube necesitas base, esmalte blanco y top coat, según Vanitatis. Si quieres hacerlas en casa , sigue estos pasos sencillos:

Prepara la uña natural aplicando una base protectora.

Elige un tono de esmalte (de preferencia blanco)

Sella con top soat para un acabado natural.

Ideas de diseño de uñas estilo nube que se ven hermosos

Nube difuminada: Base nude o lechosa con blanco suave tipo degradado, efecto etéreo y elegante.

Base nude o lechosa con blanco suave tipo degradado, efecto etéreo y elegante. Nube perlada: Nubes delineadas con acabado perlado o cromado sobre base natural, look sofisticado.

Nubes delineadas con acabado perlado o cromado sobre base natural, look sofisticado. Nube minimalista: Base transparente o nude con pequeñas nubes sutiles, estilo limpio y moderno.

Base transparente o nude con pequeñas nubes sutiles, estilo limpio y moderno. Nube aura: Fondo difuminado en tonos pastel con detalles de nube blanca, efecto romántico y trendy.

Súmate a esta tendencia sin salir de casa, las uñas estilo nube son una opción fácil y versátil que puedes lograr con pocos productos y mucha creatividad. Atrévete a experimentar con acabados translúcidos y tonos suaves para darle a tus manos un toque elegante y moderno sin complicarte demasiado.