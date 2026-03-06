Uñas perladas originales 2026: 5 diseños modernos para usar en la primavera

Las uñas perladas son una gran opción para usar en tu siguiente manicura, ya que su brillo nos otorga destellos de diversos colores, siendo una gran alternativa para poder usar en un día de trabajo o durante alguna fiesta importante.

En la actualidad, es posible encontrar diseños modernos, alternativas que nos ayudarán a embellecer nuestras manos, en especial durante la llegada de la primavera. Toma nota de las alternativas que te vamos a recomendar.

¿Qué diseños de uñas están en tendencia?

Las uñas perladas son una gran alternativa para usar, ya que sus destellos nos dan un toque elegante y al mismo tiempo suelen ser estilos llamativos, pero sin ser excesivos. Por eso, considera hacerte los siguientes diseños modernos que hay para la primavera:

Remolino de brillos : Sobre las uñas coloca esmalte que tenga destellos de glitter en dorado, y con ayuda de un palillo comienza a crear remolinos. Una opción discreta y original para poder usar.

: Sobre las uñas coloca esmalte que tenga destellos de glitter en dorado, y con ayuda de un palillo comienza a crear remolinos. Una opción discreta y original para poder usar. Con 3D : Por otro lado, si quieres algo que te sorprenda, pide que en las uñas te coloquen un blanco con efecto perla y encima añadan el efecto 3D; van a lucir espectaculares en tus manos.

: Por otro lado, si quieres algo que te sorprenda, pide que en las uñas te coloquen un blanco con efecto perla y encima añadan el efecto 3D; van a lucir espectaculares en tus manos. Un brillo único : Por otro lado, puedes colocar un esmalte del color de tu preferencia y encima añadir otro que sea translúcido y tenga esos destellos característicos.

: Por otro lado, puedes colocar un esmalte del color de tu preferencia y encima añadir otro que sea translúcido y tenga esos destellos característicos. Perlas incrustadas : Decora todas tus uñas con un tono tornasol, y encima agrega pequeñas perlas; tus manos van a lucir espectacularmente elegantes.

: Decora todas tus uñas con un tono tornasol, y encima agrega pequeñas perlas; tus manos van a lucir espectacularmente elegantes. Uñas cortas: La ventaja de ese efecto perla es que pueden adaptarse a uñas cortas o largas, permitiendo que tus manos luzcan espectaculares sin importar la longitud.

¿Qué diferencia hay entre uñas perladas y glazed?

Es usual que las uñas perladas y glazed fácilmente se puedan confundir, debido a que son estilos que tienen un brillo similar; sin embargo, ambos son completamente diferentes. Por un lado, el glazed tiene el efecto espejo que refleja mucha luz, además de que su aplicación se hace con un polvo que se frota sobre la uña.

Mientras que el estilo perla se destaca por tener un acabado más sutil, con destellos similares a los de las conchas de las ostras, además de que su aplicación se hace desde un esmalte nacarado en la mayoría de las ocasiones. Usa cualquiera de los diseños modernos para que luzcas espectacular en la primavera.