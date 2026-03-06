Uñas de los pies primavera 2026: 7 colores elegantes y en tendencia

Con la llegada de la primavera, las sandalias y los zapatos abiertos vuelven a protagonizar los looks diarios. En este sentido, las uñas de los pies recuperan su lugar como uno de los detalles clave del cuidado personal.

En 2026, las tendencias en uñas de los pies apuestan por colores elegantes, luminosos y versátiles que realzan la piel y combinan fácilmente con distintos estilos. A diferencia de temporadas anteriores, donde predominaban los tonos muy intensos, esta primavera propone una paleta que mezcla clásicos con colores suaves inspirados en la naturaleza.

Colores de uñas para pies en primavera 2026: los 7 tonos que serán tendencia

La especialista en uñas Betina Goldstein señala que "los tonos elegantes y luminosos son perfectos para la pedicura porque resaltan el bronceado y se ven sofisticados con sandalias o zapatos abiertos".



Rojo clásico: sigue siendo uno de los favoritos por su elegancia atemporal y porque favorece a todos los tonos de piel.

Rosa suave: delicado y femenino, ideal para un look fresco y natural.

Lavanda: uno de los colores más populares de la temporada, aporta suavidad y modernidad.

Azul hielo (Icy Blue): luminoso y elegante, perfecto para darle un toque fresco a la pedicura.

Verde oliva: sofisticado y natural, inspirado en los tonos orgánicos que dominan las tendencias de belleza.

Nude tostado: cercano al tono de la piel, estiliza visualmente los pies y combina con todo.

Blanco lechoso (milky): minimalista y pulido, ideal para un look limpio y moderno.

¿Cómo hacer que la pedicura dure más tiempo, según expertos?

Para lograr una pedicura duradera, los especialistas recomiendan comenzar con una buena preparación de las uñas. Esto incluye limar correctamente, retirar suavemente las cutículas y limpiar la superficie para que el esmalte se adhiera mejor.

La podóloga y especialista en cuidado del pie Margaret Dabbs, reconocida internacionalmente en el ámbito de la pedicura profesional, explica que "hidratar los pies a diario es clave, ya que la piel sana ayuda a que el esmalte luzca mejor por más tiempo". También recomienda aplicar siempre una base protectora antes del esmalte y sellar con un top coat de calidad.

Otros consejos importantes incluyen usar sandalias adecuadas después de la aplicación del esmalte, evitar golpes o fricción en los primeros días y reaplicar una capa de brillo cada 3 o 4 días. Con estos cuidados simples, una pedicura puede mantenerse prolija y elegante durante varias semanas.