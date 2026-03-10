Cómo hacer la manicura de estampado cervatillo: la tendencia de primavera

Las tendencias en manicura para la primavera 2026 siguen explorando diseños y colores inspirados en la naturaleza. Uno de los estilos que más protagonismo está ganando es el estampado cervatillo o bambi. Este nail art recuerda a las manchas suaves del pelaje de los ciervos y combina tonos cálidos y patrones delicados.

A diferencia de otros estampados animales más intensos (como el leopardo, cebra o tigre), el diseño de uñas cervatillo destaca por su suavidad y naturalidad. Su estética ligera lo convierte en una opción perfecta para la temporada primaveral, ya que aporta un toque creativo. Si bien es furor en los salones de belleza, también se puede hacer desde la comodidad del hogar con un poco de paciencia y detalle.

Tendencias 2026: ¿Cómo hacer la manicura de estampado cervatillo o bambi?

La manicura cervatillo se basa en recrear un patrón de manchas orgánicas sobre una base cálida y natural. Según la nail artist internacional Betina Goldstein, los diseños inspirados en animales funcionan muy bien cuando se interpretan de forma sutil, con colores suaves y formas orgánicas.

Para lograr este estilo, los especialistas recomiendan seguir algunos pasos básicos:



Aplicar una base en tono cálido, como beige tostado, caramelo o marrón claro, ya que es lo que mejor imita el color natural del pelaje. Crear manchas irregulares con un esmalte ligeramente más oscuro utilizando un pincel fino o un puntero. Añadir pequeños puntos claros dentro de algunas manchas para recrear el efecto característico del estampado cervatillo. Sellar con top coat brillante para dar un acabado pulido y duradero.

¿Por qué la manicura cervatillo o bambi será tendencia en primavera 2026?

La popularidad de este estilo responde a una tendencia más amplia en belleza: la inspiración en elementos naturales. Tonos tierra, patrones suaves y acabados orgánicos dominan las propuestas de manicura actuales.

La manicurista británica Harriet Westmoreland señala que los diseños inspirados en la naturaleza con colores cálidos favorecen distintos tonos de piel y se adaptan fácilmente a uñas cortas o largas. El resultado es una manicura moderna, delicada y muy versátil.