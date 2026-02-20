Uñas efecto Velvet 2026: Cómo llevar la tendencia más luminosa de la primavera

La primavera 2026 trae consigo una de las tendencias más llamativas y sofisticadas del mundo beauty: los diseños de uñas efecto velvet. Este estilo, también conocido como efecto terciopelo, conquista por su capacidad de captar la luz y crear un acabado suave, profundo y multidimensional que transforma por completo la manicura tradicional.

A diferencia de otros diseños de uñas brillantes, el efecto velvet no se limita a reflejar la luz, sino que genera un juego visual envolvente que cambia según el movimiento de las manos. El resultado es una manicura elegante, moderna y con un toque casi hipnótico. Ideal para quienes buscan destacar sin recurrir a colores estridentes.

3 diseños de uñas velvet que son tendencia en 2026

Velvet clásico: uñas completamente cubiertas con efecto terciopelo en tonos profundos como borgoña, verde esmeralda o azul noche. Este diseño resalta por su elegancia y por el efecto óptico de profundidad que genera.

Velvet con degradado: combina el efecto terciopelo con transiciones suaves de color, creando un acabado más dinámico y moderno. Es ideal para quienes buscan una versión más artística de la tendencia.

Velvet con acento: se aplica el efecto en una o dos uñas, mientras el resto se mantiene en tonos lisos o neutros. Este contraste permite incorporar la tendencia de forma sutil pero sofisticada.

Diseño de uña velvet: la tendencia luminosa que define la primavera 2026

La manicura velvet se logra mediante esmaltes magnéticos o polvos especiales. Estas sustancias interactúan con un imán y crean un efecto visual similar al del terciopelo o la tela suave. El acabado genera reflejos que parecen moverse, aportando una sensación de profundidad y lujo difícil de lograr con otros estilos.

Según la nail artist internacional Julie Kandalec, el efecto velvet es una evolución de las uñas cat eye, pero mucho más suave y elegante, con un brillo que parece emerger desde el interior del color. En cuanto a los colores en tendencia, se destacan los tonos inspirados en la naturaleza y las gemas: verde oliva, esmeralda, azul profundo, vino, lila suave y nude rosado con efecto perlado.