Las Rose Water Chrome Nails son la manicura ideal para la primavera: así es el diseño de uñas

Las uñas rosas son siempre las preferidas por lo que se van reinventando constantemente por lo que hemos pasado por muchas tendencias. Las que se imponen para esta temporada son las denominadas Rose Water Chrome Nails, estas son un estilo más divertido.

Aquí nos encontramos con un esmaltado brillante, semitransparente y coqueto, perfecto para una manicura que no teme llamar la atención, pero sin excederse. Tienes que usar una combinación de esmalte de uñas rosa transparente, efecto cromado y un acabado ligeramente jelly que se inspira en el agua de rosas.

¿Cómo lograr la manicura Rose Water Chrome Nails?

La manicura Rose Water Chrome Nails utiliza una base que es un esmalte o gel rosa traslúcido que permite entrever el color de la uña natural y lo altera levemente casi como un filtro, añadiéndole más reflejos rosados.

Con el polvo de cromo se obtiene el efecto irisado ya que le otorga a la uña un aspecto multidimensional. El acabado se transforma con la luz y emite reflejos que van del rosa caramelo al perlado, pasando por tonos que rozan el violeta claro.

Lo importante aquí es que utilices el color rosa adecuado que también se puede conseguir mezclando diferentes tonos de esmalte de uñas para conseguir la máxima personalización. Una de las opciones más acertadas es la de combinar un rosa intenso con un tono más suave o, alternativamente, diluir el color con esmalte transparente.

Para quienes prefieran potenciar la transparencia deben optar por esmaltes de gel o curativos ligeramente coloreados. En este caso, sin embargo, el lecho ungueal será muy visible y el resultado aún más natural, a pesar de la adición del polvo de cromo.

Por último, se recomienda que tu uña tenga una silueta almendrada media o larga para que se maximice el efecto mojado. Sin embargo, si tienes las uñas cortas y redondeadas pues vas a suavizar el impacto del acabado cromado.

