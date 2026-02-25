Estos usuarios de WhatsApp ya no podrán usar la aplicación desde marzo de 2026

Los teléfonos celulares siguen modernizándose y sus sistemas operativos se actualizan constantemente. Mientras algunos ya pasan a ser considerados viejos, muchas personas aunque los mantienen en su poder y los utilizan a diario.

Sin embargo, algunos usuarios de WhatsApp dejarán de tener acceso a esta aplicación debido a una decisión de la compañía Meta que se basa en sus políticas de seguridad. A partir del domingo 1 de marzo, algunos dispositivos móviles ya no podrán utilizarla.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos?

Según las últimas actualizaciones difundidas por Meta, WhatsApp dejará de ser accesible para algunos de sus usuarios a partir del mes de marzo próximo. Esto se debe a que se trata de unidades que ya no cuentan con soporte de sus fabricantes por lo que la aplicación dejará de funcionar para proteger datos y evitar problemas de funcionamiento en la plataforma.

De acuerdo a las especificaciones, los teléfonos que ya no podrán hacer uso de WhatsApp son aquellos que fueron lanzados antes del año 2014 o que cuenten con sistemas operativos anteriores a 5.0 Lollipop (Android), mientras que para iPhone requirirá iOS 15.1 o superiores.

¿Qué teléfonos dejarán de tener WhatsApp?

Debido a que los dispositivos corren riesgos de seguridad por no recibir soporte de sus fabricantes, WhatsApp dejará de funcionar en celulares como Motorola Moto E (1ª generación), Samsung Galaxy S4 mini, LG Optimus L7 II, Samsung Galaxy S3 y Sony Xperia M, entre otros.

Ante esta alerta, los usuarios que se quedarán sin WhatsApp deberán intentar actualizar el sistema operativo de sus teléfonos y, en caso de que eso no se pueda, realizar una copia de seguridad de sus chats y archivos. El paso que quedará en esta última instancia será emplear un dispositivo móvil más nuevo que el que tenía y ahí instalar la aplicación y, con la copia de seguridad, recuperar sus archivos y conversaciones.