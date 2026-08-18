Conoce el motivo por el cual los expertos recomiendan colocar iluminador en el lagrimal

En el mundo del maquillaje uno de los productos más utilizados es el iluminador que colocado en el lagrimal contribuye a aportar luz al ángulo interno del ojo. Así puedes conseguir una mirada más despierta y abierta. Hay diversas técnicas que se basan en el uso de tonos claros y luminosos para llevar la atención a los ojos.

Zoe descubre el pacto de su padre y deberá escapar del diablo. “Deuda con el diablo” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

La técnica en cuestión se basa en colocar una pequeña cantidad de producto en el lagrimal, justo en el lugar donde se encuentran los párpados superior e inferior. El contraste de la luminosidad modifica la expresión. Lo importante es no excederse para que no quede intenso.

¿Cuáles son los beneficios del iluminador en el lagrimal?

Los expertos manifiestan que colocar puntos de luz estratégicos aportan dimensión al rostro sin sobrecargarlos. Los principales beneficios son:



Ilumina la mirada: colocar el punto claro en el lagrimal atrae la luz hacia el centro de los ojos por lo que les da un aspecto de más despiertos.

Crea sensación de ojos más grandes: la aplicación crea un contraste en el que la zona iluminada y las sombras del párpado generan una sensación de mayor amplitud.

Reduce visualmente el aspecto de cansancio: un tono luminoso puede aportar frescura cuando el contorno de los ojos luce apagado.

Equilibra un maquillaje intenso: en el caso de usar sombras oscuras, al agregar un toque de luz en el lagrimal se forma este contraste esperado.

Moderniza un maquillaje sencillo: incluso una combinación de sombra neutra y máscara de pestañas puede adquirir un acabado más sofisticado con este detalle.

La aplicación es la siguiente:

Elegir una textura adecuada: se recomienda las sombras satinadas, iluminadores en crema o productos especialmente para ojos. Así podrás conseguir distintos niveles de luminosidad.

Escoger un tono claro: en este caso deberías optar por el champagne, marfil, dorado suave o rosa muy claro pueden funcionar según el resto del maquillaje y el tono de piel.

Utilizar un pincel pequeño: esto te permitirá colocar el iluminador exactamente en el ángulo interno.

Aplicar una cantidad mínima: comienza con un pequeño punto y aumenta la intensidad únicamente si es necesario.

Difuminar los bordes: procura que el iluminador se integre con la sombra para que no quede como una mancha aparte.

Combinarlo con el resto del maquillaje: se debe trabajar el maquillaje como un conjunto para que los puntos de luz no parezcan desconectados del resto del rostro.