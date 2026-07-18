5 actividades de KPop Demon Hunters para hacer en casa durante las vacaciones de verano 2026
Nadie se va a aburrir en casa con estas divertidas actividades de KPop Demon Hunters, que están perfectas para hacer durante las vacaciones de verano 2026.
Ya comenzaron las vacaciones de verano 2026 y muchas familias se están preguntando cómo van a pasar los días de descanso (especialmente los papás). Si es tu caso y en tu hogar tienes fans de Las Guerreras KPop, a continuación te compartimos algunas ideas divertidas y sin gastar mucho; son actividades de KPop Demon Hunters para gustos diversos y para niños de diferentes edades.
5 actividades de KPop Demon Hunters para vacaciones de verano 2026
1. Colorear a las Huntrix
En plataformas como Pinterest hay muchísimas imágenes de libre uso para descargar e imprimir, pues una de las mejores actividades de KPop Demon Hunters consiste en simplemente colorear las escenas de la película y a sus personajes. Para que tus hijos no se aburran en su tiempo libre de vacaciones de verano 2026, puedes imprimir varias y armar tu propio libro para colorear.
2. Papiroflexia
@evana_art_and_craft Kpop Demon Hunters DIY Zoey’s Daggers💜 How to make Zoey’s shinkal throwing knives with paper 💜 Easy paper craft #kpopdemonshunters #kpop #zoey #diyideas #fyp ♬ How It’s Done - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Cada elemento de Las Guerreras KPop es vistoso y atractivo, incluyendo las armas de nuestras protagonistas. Aquí tienes una idea para recrear las dagas de Zoey usando hojas de papel (o cartulina), colores, marcadores y engrapadora. Puedes animarte a hacer este proyecto al mismo tiempo que tus hijos, primitos o sobrinos, o supervisarlos mientras lo hacen.
3. Armar juegos de mesa sencillos
Existen juegos muy sencillos que puedes armar tú misma con materiales como papel o cartulina: memorama, lotería y tableros para hacer juegos de trivia, por ejemplo. Puedes diseñarlos tú misma a partir de imágenes descargadas y recortes, o apegarte a plantillas ya listas.
4. Hacer pulseras de KPop Demon Hunters, una gran actividad de vacaciones de verano 2026
@veeryartsy Kpop Demon Hunters Abby inspired beaded bracelet 🌺🌸 #abby #scenepack #kpopdemonhunters #fyp #beadedbracelets #DIYJewelry #sodapop #creatorsearchinsights ♬ Soda Pop - Saja Boys & Andrew Choi & Neckwav & Danny Chung & Kevin Woo & samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast
Esta es una actividad que puedes adaptar, ya sea que tengas niños pequeños o que ya estén por terminar la primaria. Puedes hacer pulseritas sencillas con cuentas (al estilo de los friendship bracelets de Taylor Swift) o hacer diseños más elaborados.
5. Hacer tarjetas de felicitación
@timmsevitz Derpy Tiger Paper Card Craft from KPop Demon Hunters I just watched @Kpop Demon Hunters Netflix on @Netflix and i’m obsessed! Sorry I'm late to the party. 😅 #huntrix #netflix #kpopdemonhunters #papercraft #crafty ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Aquí, básicamente las posibilidades son ilimitadas porque todo depende de la creatividad que tengan. Una opción es seguir un tutorial para hacer tarjetas con movimiento o con inspiración exacta en algún personaje, pero también pueden dar rienda suelta a la imaginación y ponerse a dibujar o innovar con los materiales.