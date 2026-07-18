5 actividades de KPop Demon Hunters para hacer en casa durante las vacaciones de verano 2026

Ya comenzaron las vacaciones de verano 2026 y muchas familias se están preguntando cómo van a pasar los días de descanso (especialmente los papás). Si es tu caso y en tu hogar tienes fans de Las Guerreras KPop, a continuación te compartimos algunas ideas divertidas y sin gastar mucho; son actividades de KPop Demon Hunters para gustos diversos y para niños de diferentes edades.

5 actividades de KPop Demon Hunters para vacaciones de verano 2026

1. Colorear a las Huntrix

En plataformas como Pinterest hay muchísimas imágenes de libre uso para descargar e imprimir, pues una de las mejores actividades de KPop Demon Hunters consiste en simplemente colorear las escenas de la película y a sus personajes. Para que tus hijos no se aburran en su tiempo libre de vacaciones de verano 2026, puedes imprimir varias y armar tu propio libro para colorear.

2. Papiroflexia

Cada elemento de Las Guerreras KPop es vistoso y atractivo, incluyendo las armas de nuestras protagonistas. Aquí tienes una idea para recrear las dagas de Zoey usando hojas de papel (o cartulina), colores, marcadores y engrapadora. Puedes animarte a hacer este proyecto al mismo tiempo que tus hijos, primitos o sobrinos, o supervisarlos mientras lo hacen.

3. Armar juegos de mesa sencillos

Existen juegos muy sencillos que puedes armar tú misma con materiales como papel o cartulina: memorama, lotería y tableros para hacer juegos de trivia, por ejemplo. Puedes diseñarlos tú misma a partir de imágenes descargadas y recortes, o apegarte a plantillas ya listas.

4. Hacer pulseras de KPop Demon Hunters, una gran actividad de vacaciones de verano 2026

Esta es una actividad que puedes adaptar, ya sea que tengas niños pequeños o que ya estén por terminar la primaria. Puedes hacer pulseritas sencillas con cuentas (al estilo de los friendship bracelets de Taylor Swift) o hacer diseños más elaborados.

5. Hacer tarjetas de felicitación

Aquí, básicamente las posibilidades son ilimitadas porque todo depende de la creatividad que tengan. Una opción es seguir un tutorial para hacer tarjetas con movimiento o con inspiración exacta en algún personaje, pero también pueden dar rienda suelta a la imaginación y ponerse a dibujar o innovar con los materiales.