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5 actividades de KPop Demon Hunters para hacer en casa durante las vacaciones de verano 2026

Nadie se va a aburrir en casa con estas divertidas actividades de KPop Demon Hunters, que están perfectas para hacer durante las vacaciones de verano 2026.

kpop demon hunters vacaciones de verano
|Crédito: Netflix

Escrito por: Samantha Guzmán

Ya comenzaron las vacaciones de verano 2026 y muchas familias se están preguntando cómo van a pasar los días de descanso (especialmente los papás). Si es tu caso y en tu hogar tienes fans de Las Guerreras KPop, a continuación te compartimos algunas ideas divertidas y sin gastar mucho; son actividades de KPop Demon Hunters para gustos diversos y para niños de diferentes edades.

5 actividades de KPop Demon Hunters para vacaciones de verano 2026

1. Colorear a las Huntrix

En plataformas como Pinterest hay muchísimas imágenes de libre uso para descargar e imprimir, pues una de las mejores actividades de KPop Demon Hunters consiste en simplemente colorear las escenas de la película y a sus personajes. Para que tus hijos no se aburran en su tiempo libre de vacaciones de verano 2026, puedes imprimir varias y armar tu propio libro para colorear.

2. Papiroflexia

@evana_art_and_craft Kpop Demon Hunters DIY Zoey’s Daggers💜 How to make Zoey’s shinkal throwing knives with paper 💜 Easy paper craft #kpopdemonshunters #kpop #zoey #diyideas #fyp ♬ How It’s Done - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

Cada elemento de Las Guerreras KPop es vistoso y atractivo, incluyendo las armas de nuestras protagonistas. Aquí tienes una idea para recrear las dagas de Zoey usando hojas de papel (o cartulina), colores, marcadores y engrapadora. Puedes animarte a hacer este proyecto al mismo tiempo que tus hijos, primitos o sobrinos, o supervisarlos mientras lo hacen.

3. Armar juegos de mesa sencillos

Existen juegos muy sencillos que puedes armar tú misma con materiales como papel o cartulina: memorama, lotería y tableros para hacer juegos de trivia, por ejemplo. Puedes diseñarlos tú misma a partir de imágenes descargadas y recortes, o apegarte a plantillas ya listas.

4. Hacer pulseras de KPop Demon Hunters, una gran actividad de vacaciones de verano 2026

@veeryartsy Kpop Demon Hunters Abby inspired beaded bracelet 🌺🌸 #abby #scenepack #kpopdemonhunters #fyp #beadedbracelets #DIYJewelry #sodapop #creatorsearchinsights ♬ Soda Pop - Saja Boys & Andrew Choi & Neckwav & Danny Chung & Kevin Woo & samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

Esta es una actividad que puedes adaptar, ya sea que tengas niños pequeños o que ya estén por terminar la primaria. Puedes hacer pulseritas sencillas con cuentas (al estilo de los friendship bracelets de Taylor Swift) o hacer diseños más elaborados.

5. Hacer tarjetas de felicitación

@timmsevitz Derpy Tiger Paper Card Craft from KPop Demon Hunters I just watched @Kpop Demon Hunters Netflix on @Netflix and i’m obsessed! Sorry I'm late to the party. 😅 #huntrix #netflix #kpopdemonhunters #papercraft #crafty ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

Aquí, básicamente las posibilidades son ilimitadas porque todo depende de la creatividad que tengan. Una opción es seguir un tutorial para hacer tarjetas con movimiento o con inspiración exacta en algún personaje, pero también pueden dar rienda suelta a la imaginación y ponerse a dibujar o innovar con los materiales.

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Manualidades K-Pop Demon Hunters

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