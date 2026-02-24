Estas son las verduras que te pueden causar gastritis

Es muy cierto que la alimentación es de suma importancia para la salud de las personas, pues si esta se hace de manera incorrecta, algunas enfermedades se pueden hacer presentes. Entre las más comunes se encuentra la gastritis, la cual es un padecimiento inflamatorio de la pared del estómago que suele ser muy molesta para quienes la tienen.

Es importante mencionar que esta puede aparecer de un momento a otro y desaparecer, pero también se puede convertir en un problema crónico. De acuerdo con lo que se sabe, las causas principales de este padecimiento son el consumo excesivo de alcohol, de analgésicos y también por la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter Pylori.

En cualquiera de los casos, es importante acudir con un experto para darle seguimiento, pues de lo contrario la inflamación puede convertirse en úlceras y hemorragias estomacales, esto cuando la persona que la padece deja pasar mucho tiempo con el problema.

¿Qué verduras no debes comer para evitar la gastritis?

Pero eso no es todo, ya que si buscas evitar las complicaciones de esta enfermedad, la alimentación juega un papel importante, por lo que se recomienda hacer varias comidas al día, aunque en una cantidad menor. En algunos casos, las personas comen a grandes volúmenes grasa, azúcar y sodio; lo que sin duda no es la mejor opción para su salud.

Además, se recomienda que los alimentos deben de estar maduros para poderlos consumir. Cuando se habla de frutas como los plátanos, peras, manzanas, esto se deben de comer sin cáscaras.

En lo que respecta a las verduras, berenjenas, calabaza, zanahoria; de preferencia se deben comer cocidos. En el tema de los lácteos, estos deben ser descremados. El consumo de pollo tiene que ser siempre sin piel.

Finalmente, los expertos han asegurado que se debe de evitar el consumo de la pimienta, pimientos, ajo molido, críticos, café, chocolate, bebidas con agua. Además de no consumir comidas fritas, azúcar y cereales integrales.

