6 diseños de uñas creativas con ‘water drop art’

El ‘water drop art’ se destaca por ser una técnica artistica en la que podemos recrear gotas de agua sobre una superficie, un término que la mayoría de las veces se utiliza dentro del arte o dibujo, pero ahora es posible encontrarlo dentro de los diseños de uñas.

Si deseas usar esos estilos en tu próxima manicura, te detallaremos 6 opciones que debes hacerte, que se destacan por ser creativas y muy llamativas.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

En el ‘water drop art’ hay una amplia variedad de opciones, diseños de uñas que se destacan por tener estilos creativos. Por eso te recomendamos las siguientes alternativas para tener una manicura única:

Cat Eye: Sobre el efecto de ‘ojo de gato’ de cualquier color, encima pueden colocarse las gotas de agua con gel 3D; tendrá un aspecto diferente al usual diseño.

Sobre un tono nude: Si quieres algo más discreto, puedes pedir que te coloquen un color nude o el más similar a tu tono de piel para después colocar las pequeñas gotas.

Estilo marítimo: Puedes añadir un fondo similar a los destellos que se forman en el mar, para después colocar las gotas. En las demás uñas puedes hacer decoraciones en 3D sobre la playa.

Efecto mate: Es similar al cat eye, pero su gran diferencia es que vamos a añadir un efecto mate para después colocar las gotas.

Francés clásico: Para darle un efecto más de primavera, puedes hacer el francés de color anaranjado o lila, y para encima colocar unas cuantas gotas.

Aura nails: Haz un difuminado de dos colores; en el centro coloca un tono claro y en los alrededores uno oscuro con ayuda de una esponja; encima, añade las gotas.

¿Cuánto duran las uñas en gel?

De preferencia, se recomienda hacer el 'water drop arte' en un salón de uñas, ya que las manicuristas se encargarán de aplicar productos que tengan una mayor fijación y duración, permitiendo que nuestras manos se vean increíbles por más tiempo.

Usualmente, estos diseños de uñas creativas suelen tener una duración de 3 a 4 semanas, pero se recomienda acudir a las 3 semanas para hacer el retoque, ya sea que arreglen las zonas dañadas o mejoren su apariencia. Después de ese periodo de tiempo, lo mejor es hacer el retiro completo.