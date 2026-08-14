WhatsApp: así puedes recuperar los mensajes borrados en Android y iPhone

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizados en el mundo por su inmediatez en la comunicación. Si necesitas recuperar mensajes borrados puedes hacerlo mediante las copias de seguridad de los chats.

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Si tienes Android o iPhone puedes acceder a los mensajes por medio de la copia de seguridad. En el primer sistema encontrarás una herramienta con la que puedes conservar el contenido de determinadas notificaciones recibidas antes de que un mensaje fuera eliminado.

¿Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp?

Para recuperar los mensajes eliminados, puedes comenzar con recuperar una copia de seguridad anterior a la eliminación de los mensajes. WhatsApp te da la posibilidad de configurar copias periódicas de las conservaciones, por lo que el procedimiento puede devolver los chats al estado en el que se encontraban cuando se realizó la última copia disponible.

Este método necesita que compruebes cuándo se realizó la copia de seguridad. En el caso de que contenga los mensajes que se quieren recuperar, se puede desinstalar WhatsApp del teléfono y volver a instalarlo. Después de iniciar sesión con el mismo número de teléfono, la aplicación ofrecerá la posibilidad de restaurar la copia de seguridad almacenada en la nube.

En el caso de iPhone las copias se guardan mediante iCloud. En los dos casos es importante verificar previamente que existe una copia disponible y que fue realizada antes de eliminar la conversación.

Por otro lado, es importante la frecuencia con la que se realizan las copias. Ten en cuenta que una configuración diaria, semanal o mensual va a condicionar la restauración de los mensajes.

Herramientas para Android

Si tienes Android puedes recuperar los mensajes con el registro de notificaciones integrado en determinadas versiones del sistema operativo. Si quieres esta función debes mantener pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio y seleccionar Widgets. Dentro de las opciones disponibles hay que localizar la aplicación Ajustes y añadir el widget de acceso a configuraciones. Posteriormente, el sistema permite seleccionar una función concreta, entre ellas Registro de notificaciones.

Cuando ya tengas el acceso directo vas a poder consultar las notificaciones recibidas. Al poder abrirla parte del contenido del mensaje puede seguir apareciendo en el registro aunque posteriormente haya sido eliminado de la conversación.