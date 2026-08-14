Ideas DIY: así puedes reciclar los frascos vacíos de café y transformarlos en azucareros
Estos elementos son muy resistentes por lo que te permite poder guardar algunos alimentos.
Uno de los elementos que más se acumulan en el hogar son los frascos de vidrio de café o de otros productos. Estos envases suelen guardarse o directamente eliminarse, pero se puede aprovechar su material resistente y perfecto para reutilizarlos de diferentes maneras.
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En simples pasos vas a poder conseguir un resultado increíble y no necesitas gastar mucho dinero en ello. Solo debes limpiar bien el frasco, elegir un diseño que combine con tu cocina. Puedes decorar diferentes espacios, pero en este caso nos vamos a centrar en hacer azucareros interesantes.
¿Cómo transformar los frascos de café?
Antes de comenzar es importante que el frasco esté completamente limpio y desinfectado. Por otro lado, los materiales decorativos que utilices deben quedar únicamente en el exterior y que cualquier pintura o barniz haya secado por completo antes de volver a utilizar el recipiente para almacenar alimentos.
Materiales:
- Frascos de café de vidrio vacíos
- Alcohol y algodón
- Pintura acrílica para vidrio o superficies adecuadas
- Pinceles
- Barniz vitrificable, si el producto que utilizas lo requiere
- Diseños impresos, opcionales
- Láminas transfer UV, opcionales
- Agua y jabón para la limpieza
- Azúcar u otro ingrediente seco para rellenar el frasco
Idea 1: Azucarero con fondo blanco y flores
La primera idea es por aplicar una capa de pintura blanca en el exterior del frasco. Vas a dejar que se seque y luego coloca una segunda capa para una cobertura más uniforme.
Cuando la base esté seca, elige una ilustración floral que te guste. Puedes utilizar rosas, margaritas, girasoles o incluso un diseño inspirado en vajillas antiguas. Terminado esto tienes que aplicar el barniz vitrificable para proteger la decoración y que sea más resistente.
También puedes pintar la tapa. Un tono rosa, verde, beige o café puede darle ese aspecto de pieza antigua
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Idea 2: Frasco transparente con margaritas
Otra idea increíble es el de limpiar la superficie, utiliza pintura para vidrio para dibujar pequeñas margaritas, girasoles, hojas o cualquier otro elemento que combine con tu cocina.
Aquí puedes colocar flores alrededor del frasco o también concentrarla en el medio. Cuando termine deja que se seque la pintura y aplica el producto protector que corresponda a la pintura que utilizaste. Cuando emplees el barniz vitrificable, sigue las instrucciones específicas de aplicación y curado. La finalidad es proteger el dibujo sin cubrir el interior del recipiente ni entrar en contacto con el azúcar.