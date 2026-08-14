Ideas DIY: así puedes reciclar los frascos vacíos de café y transformarlos en azucareros

Uno de los elementos que más se acumulan en el hogar son los frascos de vidrio de café o de otros productos. Estos envases suelen guardarse o directamente eliminarse, pero se puede aprovechar su material resistente y perfecto para reutilizarlos de diferentes maneras.

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En simples pasos vas a poder conseguir un resultado increíble y no necesitas gastar mucho dinero en ello. Solo debes limpiar bien el frasco, elegir un diseño que combine con tu cocina. Puedes decorar diferentes espacios, pero en este caso nos vamos a centrar en hacer azucareros interesantes.

¿Cómo transformar los frascos de café?

Antes de comenzar es importante que el frasco esté completamente limpio y desinfectado. Por otro lado, los materiales decorativos que utilices deben quedar únicamente en el exterior y que cualquier pintura o barniz haya secado por completo antes de volver a utilizar el recipiente para almacenar alimentos.

Materiales:



Frascos de café de vidrio vacíos

Alcohol y algodón

Pintura acrílica para vidrio o superficies adecuadas

Pinceles

Barniz vitrificable, si el producto que utilizas lo requiere

Diseños impresos, opcionales

Láminas transfer UV, opcionales

Agua y jabón para la limpieza

Azúcar u otro ingrediente seco para rellenar el frasco

Idea 1: Azucarero con fondo blanco y flores

La primera idea es por aplicar una capa de pintura blanca en el exterior del frasco. Vas a dejar que se seque y luego coloca una segunda capa para una cobertura más uniforme.

Cuando la base esté seca, elige una ilustración floral que te guste. Puedes utilizar rosas, margaritas, girasoles o incluso un diseño inspirado en vajillas antiguas. Terminado esto tienes que aplicar el barniz vitrificable para proteger la decoración y que sea más resistente.

También puedes pintar la tapa. Un tono rosa, verde, beige o café puede darle ese aspecto de pieza antigua

Idea 2: Frasco transparente con margaritas

Otra idea increíble es el de limpiar la superficie, utiliza pintura para vidrio para dibujar pequeñas margaritas, girasoles, hojas o cualquier otro elemento que combine con tu cocina.

Aquí puedes colocar flores alrededor del frasco o también concentrarla en el medio. Cuando termine deja que se seque la pintura y aplica el producto protector que corresponda a la pintura que utilizaste. Cuando emplees el barniz vitrificable, sigue las instrucciones específicas de aplicación y curado. La finalidad es proteger el dibujo sin cubrir el interior del recipiente ni entrar en contacto con el azúcar.

