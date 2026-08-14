Quién es el eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas HOY 14 de agosto, ¡no sobrevivió a la fusión!

Todo puede cambiar en Survivor México La Reliquia en Llamas, en especial ahora que ya está viviéndose la etapa de fusión. Y como esta experiencia solo tiene lugar para los más fuertes físicamente y para los más estrategas, hay Sobrevivientes que no han logrado tener lo necesario para seguir avanzando y tienen que enfrentarse a los Juegos de Extinción, como el que se vivirá este viernes 14 de agosto.

¿Quién fue el sexto ELIMINADO de MasterChef 24/7 HOY 14 de agosto?

Luego de la inesperada eliminación de Sebastián Yate, que fue capitán de las dos tribus y que terminó siendo traicionado por sus aliados, habrá una sexta eliminación y todas las piezas empezarán a moverse rumbo a la gran final de Survivor México La Reliquia en Llamas.

Para no perderte ni un solo detalle del Juego de Extinción HOY, no te olvides de sintonizar Survivor México La Reliquia en Llamas a través de Azteca UNO en punto de las 18:30 horas. También se puede ver a través del sitio web y app de Azteca UNO completamente GRATIS.

¿Cómo quedaron los equipos tras la fusión de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Luego de que las tribus de "Halcones" y "Jaguares" se extinguieron, empezó la etapa de la fusión en Survivor México La Reliquia en Llamas. Esto no significó solo un cambio de capitanes, sino que todos los Sobrevivientes se dividieron y tomaron nuevos colores.



Equipo amarillo . Azalia Ojeda "La Negra" como capitana, Javier Márquez, Anahí Izali, Tzasna Carrasco y Shada Hernández.

. Azalia Ojeda "La Negra" como capitana, Javier Márquez, Anahí Izali, Tzasna Carrasco y Shada Hernández. Equivo verde. Aurélie Garzonio como capitana, Abel Robles, Sahit Sosa, Julio Camejo, Sheila Velázquez y Avril Andrade.

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TODOS los eliminados de Survivor México La Reliquia en Llamas hasta la semana 4

Bobby Larios

Erick Castro

Rey Grupero

Viviann Baeza

Sebastián Yate

Y los Sobrevivientes que siguen en la competencia, son:

