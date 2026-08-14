¿Por qué la infusión de cáscara de papa es el mejor remedio tradicional para atenuar manchas corporales?
Conoce la razón por la que la infusión de cáscara de papa es el mejor remedio que consigue disminuir las manchas corporales en sonas como entrepierna
La infusión de cáscara de papa se ha posicionado firmemente como el mejor remedio tradicional para unificar el tono corporal. A diferencia de otros tratamientos caseros abrasivos, como el limón o el bicarbonato, que pueden irritar o empeorar la piel, este líquido aprovecha la máxima concentración de nutrientes del tubérculo.
Estudios científicos respaldan que la capa externa de la papa posee propiedades antioxidantes y despigmentantes muy superiores a las de su pulpa, convirtiendo a este residuo orgánico en un elixir ideal para la salud y el resplandor de tu cuerpo.
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¿Por qué la cáscara de papa ayuda a aclarar las manchas de la piel?
- Alto contenido de catecolasa
Es una enzima biocatalizadora sumamente conocida en la cosmética natural por sus propiedades blanqueadoras inherentes, ayudando a disminuir la intensidad de las manchas oscuras progresivamente.
- Concentración de vitamina C y B6
Actúa como un potente antioxidante que frena el daño de los radicales libres, estimula la producción de colágeno y aporta una luminosidad inmediata a las áreas opacas.
- Ácido clorogénico y fenoles
Presentes en abundancia dentro de la piel del tubérculo, reducen el estrés oxidativo e inhiben los procesos inflamatorios que dan origen a la hiperpigmentación postinflamatoria.
- Almidón y potasio
Funcionan como agentes calmantes y antisépticos naturales que suavizan la textura áspera de codos y rodillas mientras hidratan la barrera cutánea.
¿Cómo preparar y aplicar la infusión de cáscara de papa?
Lava la piel de 3 a 4 papas medianas, pela los tubérculos y coloca únicamente las cáscaras en una olla con dos tazas de agua destilada. Hierve a fuego lento durante 10 a 15 minutos para que los compuestos solubles se liberen en el agua.
Deja enfriar por completo, cuela el líquido y viértelo en un envase con atomizador. Consérvalo en el refrigerador. Para aplicarlo en tu piel, primero lava la zona corporal con jabón neutro y asegúrate de que esté completamente seca.
Rocía la infusión fría directamente sobre las manchas de las axilas, la entrepierna, codos y rodillas. Permite que tu piel absorba el líquido por sí sola durante unos 20 minutos antes de enjuagar con agua templada.