Proyectos DIY: cómo hacer manualidades con papel reciclado para no aburrirte en casa
Esta selección de ideas te ayudará a inspirarte para que tú misma puedas crear proyectos DIY utilizando solo papel. Sigue el paso a paso de cada una de las ideas que te recomendamos
Hacer manualidades DIY, que significa “Do It Yourself” o “Hazlo tú mismo”, es una de las actividades favoritas de muchas personas para no aburrirse en casa. Algunos proyectos resultan muy entretenidos mientras permiten crear objetos decorativos para el hogar. Lo mejor de todo es que no necesitas materiales complejos, pues basta con utilizar el papel que tienes guardado para reciclarlo y darle una segunda vida.
Esta selección de ideas te ayudará a inspirarte para que tú misma puedas crear proyectos DIY utilizando solo papel. A continuación, te explicamos brevemente el paso a paso y los materiales que necesitas para elaborar cada uno de estos objetos.
Las ideas para hacer manualidades DIY con papel reciclado
- Flores decorativas de papel reciclado: Corta pétalos de diferentes tamaños sobre hojas usadas, periódicos o revistas y recórtalos cuidadosamente. Dales un poco de forma con los dedos y pega los pétalos de mayor a menor hasta formar una flor. Puedes crear varias flores y colocarlas en un florero reciclado para decorar la sala, el comedor o la habitación.
- Guirnalda de corazones: Dibuja corazones de distintos tamaños sobre papel de revistas, periódicos o bolsas de papel y recórtalos. Después, haz pequeños dobleces o pega las figuras sobre un hilo para formar una guirnalda. Cuelga la decoración en una pared, ventana o cabecera para darle un toque alegre y original al espacio.
- Mariposas para decorar paredes: Dibuja y recorta mariposas de diferentes tamaños usando papel reciclado. Dobla ligeramente las alas hacia arriba para crear un efecto de volumen y coloca cinta adhesiva de doble cara en el centro. Finalmente, pégalas en la pared formando un pequeño grupo para conseguir una decoración DIY sencilla y llamativa.
- Portarretratos de papel: Recorta un marco de cartón y cúbrelo con tiras de papel reciclado, que puedes enrollar, doblar o entrelazar para crear diferentes texturas. Pega las piezas alrededor del marco y deja secar. Después, coloca una fotografía y tendrás un portarretratos hecho a mano para decorar un escritorio, repisa o buró.
- Lámpara decorativa de papel: Corta varias tiras de papel reciclado grueso y forma pequeños círculos, rombos o figuras geométricas. Une las piezas con pegamento hasta crear una estructura decorativa y deja que se seque por completo. Para terminar, coloca en el interior una luz LED pequeña y tendrás una lámpara DIY original para decorar tu habitación.