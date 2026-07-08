5 tonos de uñas que hacen que parezcas más segura de ti misma
Estos cinco colores tienen el poder de transformar cualquier manicura en un detalle que proyecta elegancia, confianza y mucha personalidad
El color de las uñas puede influir más de lo que imaginas en la imagen que proyectas. Elegir el esmalte adecuado puede convertirse en el complemento perfecto para reforzar una apariencia segura y cuidada. De acuerdo con Glamour, algunos tonos se asocian con liderazgo, elegancia o determinación gracias a la psicología del color, mientras que otros transmiten sofisticación de una forma más discreta.
Colores de uñas que transmiten confianza desde el primer vistazo
Más allá de las tendencias, existen esmaltes que nunca pasan de moda porque ayudan a proyectar una personalidad fuerte, elegante y auténtica. De acuerdo con un artículo de Vogue, estas son las tonalidades que dominan este 2026 y que mejor reflejan seguridad en cualquier ocasión.
- Rojo clásico o cereza. El rojo es uno de los tonos más icónicos en el mundo de la manicura. Su intensidad transmite confianza, carácter y una personalidad que no teme destacar. Para potenciar ese efecto, elige un acabado brillante que haga lucir las uñas impecables y aporte un toque sofisticado tanto a looks casuales como formales.
- Azul marino o cobalto. Si buscas salir de los tonos tradicionales sin perder sofisticación, el azul marino o el cobalto son una excelente alternativa. Estos colores proyectan estabilidad, inteligencia y autoridad, además de aportar un toque moderno. Lucen especialmente bien en uñas cortas con forma cuadrada o almendrada.
- Milky White. El blanco lechoso se ha convertido en uno de los acabados favoritos por su apariencia limpia y refinada. A diferencia del blanco puro, suaviza visualmente las manos y ofrece un resultado mucho más natural. Su efecto pulido transmite orden, equilibrio y elegancia, por lo que funciona igual de bien en el trabajo que en eventos especiales.
- Nude almendrado. Los tonos nude continúan siendo un símbolo de sofisticación porque realzan la belleza natural de las manos sin llamar demasiado la atención. Elegir un color que armonice con el subtono de la piel ayuda a estilizar visualmente los dedos y proyecta una seguridad serena, demostrando que la elegancia también puede encontrarse en la sencillez.
- Burdeos o vino profundo. Los esmaltes en tonos vino, borgoña o burdeos aportan profundidad y un aire de lujo que nunca pierde vigencia. Además de favorecer prácticamente cualquier tono de piel, son ideales para quienes desean una manicura elegante, con personalidad y capaz de complementar tanto un look de oficina como uno de noche.