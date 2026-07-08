5 tonos de uñas que hacen que parezcas más segura de ti misma

El color de las uñas puede influir más de lo que imaginas en la imagen que proyectas. Elegir el esmalte adecuado puede convertirse en el complemento perfecto para reforzar una apariencia segura y cuidada. De acuerdo con Glamour, algunos tonos se asocian con liderazgo, elegancia o determinación gracias a la psicología del color, mientras que otros transmiten sofisticación de una forma más discreta.

Colores de uñas que transmiten confianza desde el primer vistazo

Más allá de las tendencias, existen esmaltes que nunca pasan de moda porque ayudan a proyectar una personalidad fuerte, elegante y auténtica. De acuerdo con un artículo de Vogue, estas son las tonalidades que dominan este 2026 y que mejor reflejan seguridad en cualquier ocasión.

