7 tonos de uñas que nunca elegiría alguien con mal gusto, según la IA

Las tendencias de manicura cambian constantemente , pero existen ciertos colores de uñas que han perdido popularidad porque suelen asociarse con estilos anticuados, acabados poco favorecedores o combinaciones difíciles de integrar en un look moderno. Aunque el gusto es completamente personal, la inteligencia artificial (IA) identificó algunos tonos que cada vez aparecen menos entre las preferencias de quienes buscan una imagen elegante, sofisticada y actual.

La elección del esmalte puede influir en la percepción general de un outfit. Así como ocurre con la ropa, el maquillaje y los accesorios, algunos colores tienen la capacidad de rejuvenecer las manos y transmitir sofisticación, mientras que otros pueden dar una apariencia recargada o poco armoniosa . Por ello, las tendencias de belleza suelen inclinarse hacia tonalidades versátiles, discretas y fáciles de combinar.

Según un análisis de tendencias de moda de ChatGPT, búsquedas en internet y preferencias actuales en redes sociales, estos son los siete colores de uñas que la IA considera menos favorecedores para quienes buscan una imagen moderna y refinada.

El amarillo neón intenso

Verde fosforescente

Naranja fluorescente

Rosa chicle extremadamente brillante

Morado eléctrico

Azul neón

Dorado metálico muy llamativo.

Tonos y colores de uñas que no dbees elegir en 2027.|(ESPECIAL/Inteligencia Artificial de Gemini)

De acuerdo con Glamour, estas tonalidades suelen generar un impacto visual demasiado intenso y pueden resultar difíciles de adaptar a estilos minimalistas o sofisticados. Además, especialistas en belleza han señalado que los diseños y colores excesivamente llamativos han cedido protagonismo frente a acabados más discretos y elegantes en los últimos años.

¿Cuáles tonos de uñas debes usar y están de moda en 2026?

Las tendencias actuales de uñas apuestan por manicure elegantes, colores sofisticados y acabados naturales que transmiten frescura y estilo. Sin embargo, la mejor tendencia siempre será aquella que refleje tu personalidad y te haga sentir cómoda, independientemente de las reglas de la moda o de lo que sugiera la inteligencia artificial.

Expertos en belleza de Glamour, indican que la manicure de moda en 2026 son colores como el amarillo mantequilla, el rosa empolvado, la lavanda claro, verde salvia y el clásico blanco lechoso.

Ojo. Esto no significa que estén prohibidos los colores mencionados, sino que han perdido terreno frente a opciones más actuales, elegantes y versátiles.