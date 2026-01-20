Estos son los 10 peinados más favorecedores para quienes tienen pelo lacio

El pelo lacio vuelve a ser tendencia en este año y los peinados vuelven a brillar con mucha fuerza. Para este mes es que la tendencia es el cabello ultraliso con una estética renovada que combina sofisticación, minimalismo y un aire moderno.

"¡Lo que esa mujer no tiene es dignidad!”, Teresa confiesa que su hijo se casó por lástima

Lo que se busca es poder tener un liso pulido que brinde un acabado brillante y textura natural que pone como protagonista a tu pelo . Te vamos a mostrar opciones de peinados que permiten que se destaquen tus rasgos faciales, maquillajes y accesorios.

¿Cuáles son los mejores peinados para el pelo lacio?

Lacio con flequillo

Esta es una gran opción para quienes lleven flequillo o quieran probar. Este estilo recto y despuntado con flequillo es muy favorecedor. También puedes jugar con las opciones de clip de gran calidad.

Puntas hacia arriba

Otra de las opciones es agregar una ligera curva al final del pelo que lo que hace es añadir volumen al peinado pero sin perder la esencia del liso.

Pelo lacio con raya lateral

En este caso tienes la raya al medio que ayuda a dar un toque fresco a tu cabello sin hacer demasiado esfuerzo.

Bob con raya en medio

El corte bob queda muy bien con el pelo liso por lo que hace que sea una de las opciones más elegidas. Además al estar a la altura de los hombros puede afirmar las facciones.

Coleta larga alta

Sin dudas una coleta larga y lisa es un accesorio perfecto para cualquier momento. Esto te brinda un aire elevado, por lo que te recomendamos tomar un mechón de pelo de la parte inferior de la coleta, enróllalo varias veces alrededor de la goma y sujétalo con horquillas.

Peinado con diadema

La diadema es uno de los accesorios favoritos de todas las épocas y en este 2026 un simple elemento brinda mucha elegancia.