El sombrero es un buen aliciente para resaltar un outfit para lucir en grandes pasarelas o a diario, pues es para todo tipo de eventos. Una de las opciones para usar este accesorio es el pelo suelto, pero hay 11 peinados que se te verán coquette. Conoce estas 7 ideas con corte bob largo que está en tendencia en este enero de 2026 .

De acuerdo con un artículo del portal All Things Hair, el truco para que tu peinado con sombrero luzca genial es primero pensar en el tipo de accesorio que usarás y medírtelo, para así imaginar en cuál te puede ir mejor. Conoce estas 7 ideas con corte bob cuadrado que es tendencia en 2026.

11 ideas de peinados con sombrero para mujer que se verán coquette, pero a la vez muy elegante|Pinterest

1. Coleta extralarga

Este peinado puede ser perfecto para las mujeres que tienen el cabello largo o días atrás se pusieron extensiones. Le puedes agregar una cinta intercalada para darle un buen juego.

2. Moño con crunchie

Este peinado le da un buen volumen a tu pelo y le queda a la mayoría de sombreros. Es sencillo, pero el pañuelo le da un toque especial. Este estilo es muy utilizado por las escaramuzas.

3. Trenzas

Es uno de los peinados más espectaculares debido a su gran volumen. Estas trenzas grandes y amplias forman una maxicoleta.

4. Coleta alta

El objetivo de este peinado es para que la coleta no se caiga y se mantenga elegante.

5. Moño bajo

Este tipo de peinado va recogido a la altura de la nuca y es uno de los predilectos para looks formales o tradicionales.

6. Trenza lateral

Este peinado es casi suelto, pues solo se hace una trenza de costado. Combina perfectamente con sombreros elegantes, pues que van sobrepuestos.

7. Trenzas burbujas

Una buena opción para las personas que tiene el pelo largo al ser voluminoso. Este peinado es ideal para eventos de día.

8. Trenzas clásicas

Es uno de los peinados más comunes y se recomienda utilizar cuando se usan sombreros estilo vaquero. Una buena opción para montar caballo o andar en un rancho.

9. Trenza francesa lateral

Este tipo de trenza se empieza desde la raíz del cabello de un costado. Se recomienda adornar con perlas o diferentes accesorios.

10. Ondulado suelto

Este estilo es para aquellas mujeres con un pelo rebelde, aunque se ve muy bien con sombrero al dejar ese cabello ondulado.

11. Recogido clásico

Un peinado vintage, pues es de la década de los 50´s, pero que va muy bien con sombreros elegantes. Es una buena opción para ser por un rato una mujer de la clase alta de antaño.