12 diseños de uñas milky o nubladas que están en tendencia en 2026: te harán ver elegante y con estilo

Date un cambio de look con estas ideas de manicura tipo milky, una tendencia que llegó para quedarse

uñas milky
Las uñas milky son fáciles de hacer.| (ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Las uñas milky, también conocidas como nubladas, son un estilo que te hará sentir elegante y sofisticada sin necesidad de una manicura cara. En esta selección de 12 diseños te mostramos opciones seguras que no te fallarán a la hora de vestir con estilo.

Este 2026, las uñas milky están de moda y llegaron para quedarse. Según la revista Vogue, destaca el tono Cloud Dancer, nombrado por Pantone como el color del año. En ese sentido, checa las siguientes propuestas hermosas .

Uno por uno, los diseños de uñas milky que te harán ver hermosa

  • Uñas Strawberry Milk (Leche rosa suave): Base milky rosa pálido con acabado brillante; se aplica una o dos capas suaves de esmalte rosa lechoso y sellas con top coat brillante — queda precioso con vestidos en tonos pastel o blusas románticas para brunch o citas.
uñas milky rosa
Unas uñas milky rosa suave se verían increíbles en tus manos.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Uñas Oyster Shell (Conchas perladas): Base milky clara + polvo perlado para reflejos sutiles; mezcla con un pincel fino y brillo — perfecto con outfits neutros, joyería perla y blusas satinadas.
  • Uñas Micro-French Minimalista: Base milky cremosa + línea ultrafina en plateado o pastel en la punta — combina increíble con trajes sastre, blazers y looks elegantes de oficina.
  • Aura Suave (Degradado nublado): Base milky con un suave degradado de color pastel (lavanda, melocotón o azul bebé) — ideal con ropa boho-chic, tops vaporosos y faldas fluidas.
  • Uñas Gold Flakes Milky: Base milky + pequeñas hojuelas de oro incrustadas; se colocan en la capa aún pegajosa y se sellan — combina con outfits en tonos tierra o accesorios dorados para un look lujoso nocturno.
diseño de uñas milky
Mira los diseños de uñas milky que te harán ver elegante, pero sencilla.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Modern Milk Bath con Microflores: Base milky transparente con flores minúsculas encapsuladas — queda preciosa con vestidos de encaje o looks primaverales románticos.
  • Cloud Dancer Clásico: Milky white cremoso y translúcido aplicado en capas finas — el básico elegante que va con jeans, blusas blancas o trajes formales.
  • Sheer Grey Nublado: Milky gris muy claro y translucido — perfecto con ropa en tonos neutros, abrigos largos, y looks minimalistas urbanos.
  • Uñas Soft Pearl Gloss: Milky blanco con brillo perlado extra — combina con vestidos de gala, satén o piezas monocromáticas para un acabado sofisticado.
  • Pastel Cloud Tips: Base milky + puntas difusas en pastel (lavanda o rosa) — ideal con prendas pastel, blazers ligeros o tops de seda para eventos de día.
  • Uñas Mini Micro-Gemas sobre Milky: Base milky con micro gemas colocadas estratégicamente — queda elegante con ropa de noche, accesorios brillantes y tacones.
  • Milky Matte Cloud: Base milky con acabado mate y borde ligeramente pulido — combina con suéteres de lana, looks otoñales y accesorios minimalistas para un estilo relajado-chic. 

Qué otros diseños de uñas están de moda en 2026

Además de las uñas milky o nubladas, Vogue subrayó que las cortas reinarán sobre todas las demás. Además, el tono capuchino, aquellas que lleven pequeños accesorios y de tonos rojizos brillantes también destacarán en esta temporada.

