12 diseños de uñas milky o nubladas que están en tendencia en 2026: te harán ver elegante y con estilo
Date un cambio de look con estas ideas de manicura tipo milky, una tendencia que llegó para quedarse
Las uñas milky, también conocidas como nubladas, son un estilo que te hará sentir elegante y sofisticada sin necesidad de una manicura cara. En esta selección de 12 diseños te mostramos opciones seguras que no te fallarán a la hora de vestir con estilo.
Este 2026, las uñas milky están de moda y llegaron para quedarse. Según la revista Vogue, destaca el tono Cloud Dancer, nombrado por Pantone como el color del año. En ese sentido, checa las siguientes propuestas hermosas .
Uno por uno, los diseños de uñas milky que te harán ver hermosa
- Uñas Strawberry Milk (Leche rosa suave): Base milky rosa pálido con acabado brillante; se aplica una o dos capas suaves de esmalte rosa lechoso y sellas con top coat brillante — queda precioso con vestidos en tonos pastel o blusas románticas para brunch o citas.
- Uñas Oyster Shell (Conchas perladas): Base milky clara + polvo perlado para reflejos sutiles; mezcla con un pincel fino y brillo — perfecto con outfits neutros, joyería perla y blusas satinadas.
- Uñas Micro-French Minimalista: Base milky cremosa + línea ultrafina en plateado o pastel en la punta — combina increíble con trajes sastre, blazers y looks elegantes de oficina.
- Aura Suave (Degradado nublado): Base milky con un suave degradado de color pastel (lavanda, melocotón o azul bebé) — ideal con ropa boho-chic, tops vaporosos y faldas fluidas.
- Uñas Gold Flakes Milky: Base milky + pequeñas hojuelas de oro incrustadas; se colocan en la capa aún pegajosa y se sellan — combina con outfits en tonos tierra o accesorios dorados para un look lujoso nocturno.
- Modern Milk Bath con Microflores: Base milky transparente con flores minúsculas encapsuladas — queda preciosa con vestidos de encaje o looks primaverales románticos.
- Cloud Dancer Clásico: Milky white cremoso y translúcido aplicado en capas finas — el básico elegante que va con jeans, blusas blancas o trajes formales.
- Sheer Grey Nublado: Milky gris muy claro y translucido — perfecto con ropa en tonos neutros, abrigos largos, y looks minimalistas urbanos.
- Uñas Soft Pearl Gloss: Milky blanco con brillo perlado extra — combina con vestidos de gala, satén o piezas monocromáticas para un acabado sofisticado.
- Pastel Cloud Tips: Base milky + puntas difusas en pastel (lavanda o rosa) — ideal con prendas pastel, blazers ligeros o tops de seda para eventos de día.
- Uñas Mini Micro-Gemas sobre Milky: Base milky con micro gemas colocadas estratégicamente — queda elegante con ropa de noche, accesorios brillantes y tacones.
- Milky Matte Cloud: Base milky con acabado mate y borde ligeramente pulido — combina con suéteres de lana, looks otoñales y accesorios minimalistas para un estilo relajado-chic.
Qué otros diseños de uñas están de moda en 2026
Además de las uñas milky o nubladas, Vogue subrayó que las cortas reinarán sobre todas las demás. Además, el tono capuchino, aquellas que lleven pequeños accesorios y de tonos rojizos brillantes también destacarán en esta temporada.