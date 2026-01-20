12 diseños de uñas milky o nubladas que están en tendencia en 2026: te harán ver elegante y con estilo

Las uñas milky, también conocidas como nubladas, son un estilo que te hará sentir elegante y sofisticada sin necesidad de una manicura cara. En esta selección de 12 diseños te mostramos opciones seguras que no te fallarán a la hora de vestir con estilo.

Este 2026, las uñas milky están de moda y llegaron para quedarse. Según la revista Vogue, destaca el tono Cloud Dancer, nombrado por Pantone como el color del año. En ese sentido, checa las siguientes propuestas hermosas .

Uno por uno, los diseños de uñas milky que te harán ver hermosa

Uñas Strawberry Milk (Leche rosa suave): Base milky rosa pálido con acabado brillante; se aplica una o dos capas suaves de esmalte rosa lechoso y sellas con top coat brillante — queda precioso con vestidos en tonos pastel o blusas románticas para brunch o citas.

Unas uñas milky rosa suave se verían increíbles en tus manos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas Oyster Shell (Conchas perladas) : Base milky clara + polvo perlado para reflejos sutiles; mezcla con un pincel fino y brillo — perfecto con outfits neutros, joyería perla y blusas satinadas.

: Base clara + polvo perlado para reflejos sutiles; mezcla con un pincel fino y brillo — perfecto con outfits neutros, joyería perla y blusas satinadas. Uñas Micro-French Minimalista : Base milky cremosa + línea ultrafina en plateado o pastel en la punta — combina increíble con trajes sastre, blazers y looks elegantes de oficina.

: Base cremosa + línea ultrafina en plateado o pastel en la punta — combina increíble con trajes sastre, blazers y looks elegantes de oficina. Aura Suave (Degradado nublado) : Base milky con un suave degradado de color pastel (lavanda, melocotón o azul bebé) — ideal con ropa boho-chic, tops vaporosos y faldas fluidas.

: Base con un suave degradado de color pastel (lavanda, melocotón o azul bebé) — ideal con ropa boho-chic, tops vaporosos y faldas fluidas. Uñas Gold Flakes Milky: Base milky + pequeñas hojuelas de oro incrustadas; se colocan en la capa aún pegajosa y se sellan — combina con outfits en tonos tierra o accesorios dorados para un look lujoso nocturno.

Mira los diseños de uñas milky que te harán ver elegante, pero sencilla.|(ESPECIAL/Pinterest)

Modern Milk Bath con Microflores : Base milky transparente con flores minúsculas encapsuladas — queda preciosa con vestidos de encaje o looks primaverales románticos.

: Base transparente con flores minúsculas encapsuladas — queda preciosa con vestidos de encaje o looks primaverales románticos. Cloud Dancer Clásico : Milky white cremoso y translúcido aplicado en capas finas — el básico elegante que va con jeans, blusas blancas o trajes formales.

: cremoso y translúcido aplicado en capas finas — el básico elegante que va con jeans, blusas blancas o trajes formales. Sheer Grey Nublado : Milky gris muy claro y translucido — perfecto con ropa en tonos neutros, abrigos largos, y looks minimalistas urbanos.

: gris muy claro y translucido — perfecto con ropa en tonos neutros, abrigos largos, y looks minimalistas urbanos. Uñas Soft Pearl Gloss : Milky blanco con brillo perlado extra — combina con vestidos de gala, satén o piezas monocromáticas para un acabado sofisticado.

: blanco con brillo perlado extra — combina con vestidos de gala, satén o piezas monocromáticas para un acabado sofisticado. Pastel Cloud Tips : Base milky + puntas difusas en pastel (lavanda o rosa) — ideal con prendas pastel, blazers ligeros o tops de seda para eventos de día.

: Base + puntas difusas en pastel (lavanda o rosa) — ideal con prendas pastel, blazers ligeros o tops de seda para eventos de día. Uñas Mini Micro-Gemas sobre Milky : Base milky con micro gemas colocadas estratégicamente — queda elegante con ropa de noche, accesorios brillantes y tacones.

: Base con micro gemas colocadas estratégicamente — queda elegante con ropa de noche, accesorios brillantes y tacones. Milky Matte Cloud: Base milky con acabado mate y borde ligeramente pulido — combina con suéteres de lana, looks otoñales y accesorios minimalistas para un estilo relajado-chic.

Qué otros diseños de uñas están de moda en 2026

Además de las uñas milky o nubladas, Vogue subrayó que las cortas reinarán sobre todas las demás. Además, el tono capuchino, aquellas que lleven pequeños accesorios y de tonos rojizos brillantes también destacarán en esta temporada.