12 diseños de uñas de rubber gel almendradas: te verás hermosa y duran mucho tiempo
Si quieres cambiar de estilo tu manicura sin poner en riesgo tus manos, checa estos diseños con rubber gel que te encantarán
Desde hace algunos años, el rubber gel se ha robado la atención de mujeres que buscan darle un toque especial a sus uñas sin dañarlas. Esta técnica, altamente recomendada por expertos, ayuda a fortalecer y alargar la manicura, además de ofrecer una duración mucho más prolongada.
La revista Vogue lo recomienda especialmente para quienes tienen uñas débiles o desean protegerlas de otros químicos, ya que funciona como una capa protectora q ue evita que las uñas naturales se rompan . En esta selección de 12 diseños encontrarás la inspiración perfecta para elegir tu próximo estilo y enamorarte de tus manos otra vez.
Estos diseños de uñas rubber gel son hermosos
- Almendra milky nude: capa de rubber base gel y color milky suave para un acabado natural y duradero; quedan perfectas con blusas blancas y trajes beige para look sofisticado de oficina.
- French almendra ultrafina: base de rubber base + línea francesa muy delgada; elegante con vestidos midi y zapatos clásicos para eventos especiales.
- Almendra transparente vidrio: rubber base gel transparente con top gloss efecto cristal; combina con outfits minimalistas monocromáticos para un estilo chic y pulido.
- Almendra nude con líneas metálicas: rubber base + líneas doradas finas; ideal con blazers negros o trajes formales para un toque glam sutil.
- Almendra blush ombré: rubber base + degradado blush rosa-durazno; queda hermosa con prendas en tonos cálidos y texturas suaves.
- Almendra café moka sólido: rubber base con color café oscuro uniforme; combina con conjuntos otoñales o de otoño-invierno para una presencia fuerte y elegante.
- Almendra con efecto perlado: rubber base y gel con brillo perlado sutil; se ve precioso con vestidos de noche o tops satinados.
- Almendra nude con micro puntos dorados: rubber base gel nude + puntitos diminutos en dorado; ideal con blusas de seda y accesorios delicados para eventos sociales.
- Almendra milky con delicado cromo: primer capa de rubber base + polvo cromo suave en tonos champagne; perfecta para looks glam sin exagerar, como trajes de cóctel.
- Almendra nude minimalista: base rubber uniforme y acabado glossy; combina con jeans oscuros, blazer y tacones para un estilo casual elegante.
- Almendra con acento en anular: rubber base + acento en color opaco en la uña del anular; queda chic con conjuntos formales o vestidos de gala.
- Almendra con micro French color: rubber base + líneas francesas en color suave (como borgoña o azul grisáceo); va genial con camisas blancas estructuradas y faldas lápiz.
¿Cuántos días dura el rubber gel?
El rubber gel requiere de una preparación especial para la uña: debes limpiarla, empujar la cutícula y desengrasar, esto hará que duren mucho más tiempo. De acuerdo con expertos consultados por Vogue, esta técnica podría durar hasta un mes e incluso hay manicuristas que trabajan sobre la capa para retocarla en lugar de usar acetona, lo cual, según dicen, es una buena práctica.