Las uñas coffin han tomado un gran revuelo en el último tiempo, a tal grado que se han convertido en las favoritas de las artistas. A este diseño también se le conoce como “uñas bailarinas” debido a su forma que se asimila a la zapatilla de una bailarina al ser largas y estrechas. Los 12 modelos son lindos y hay de todos colores, pero si lo que buscas es algo sencillo y elegante, estos 5 ejemplos de acrílicas cuadradas son tu mejor opción.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, este tipo de uñas son ideales para aquellas mujeres que estén buscando un diseño que destaque y alargue sus dedos. Cabe destacar que se pueden usar tanto en largas como en cortas y ello dependerá de cada persona. Conoce 7 modelos básicos que debes usar si quieres algo sencillo, pero elegante .

12 modelos de uñas coffin hermosos: hay de todos los colores y con diseños lindos|Pinterest

1. Brillos

Las uñas coffin son hermosas en cualquier color, como en este caso es el morado, el cual resalta, ya que en algunas de ellas se le agregan brillos para que luzcan más en cualquier lugar.

2. Piedras

Un rojo intenso es una buena opción de color, pues este tono no pasa desapercibido. A tu diseño le puedes agregar piedras para que luzca elegante y las puedas llevar en ocasiones especiales.

3. Natural

Si lo que buscas es un diseño más discreto al estilo coffin, puedes optar por uñas naturales y hasta lo puedes hacer en tu casa, aunque para ello debes sabes cómo darle forma.

4. Diseños 3D

En este modelo puedes utilizar el color de tu elección, pues el plus es el diseño 3D. Una buena opción pueden ser flores, ya que es el tipo de diseño más común.

5. Extra largas

Un modelo que no pasará desapercibido, pues las uñas coffin se pueden usar tanto en cortas como en largas y este es el caso. Usa el color de tu elección para que se vean hermosas.

6. Nude

Un estilo que es de los más preferidos de las mujeres, ya que va con todos los tonos de piel y es uno de los más clásicos si es que no se quiere arriesgar con colores.

7. Degradado

Un estilo muy llamativo debido a esa transición suave de 2 colores. Los tonos marrones harán que tus uñas luzcan elegantes.

8. French

El clásico diseño no podía faltar en las uñas coffin. Puedes combinar los colores que más te agraden, pero uno de los infaltables es el cuerpo con esmalte transparente y en la punta un blanco: sencillas, pero elegantes.

9. French invertido

Para este diseño puedes combinar tus colores preferidos, aunque puedes optar por el que más te guste para que cubra por completo toda la uña.

10. Doradas

Un infaltable en ocasiones especiales es el color dorado, pues le da un gran toque de elegancia y en uñas coffin se ven hermosas.

11. Cortas

Un diseño sencillo, pero muy elegante, sin necesidad de requerir a uñas acrílicas. Puedes usarlas a diario sin la preocupación de que puedas dañarlas.

12. Diseños abstractos

Si eres una gran artista o tu manicurista lo es, puede ser una gran opción utilizar diseños abstractos con diferentes colores.

El éxito de las uñas coffin en los últimos años

Las uñas coffin se han convertido en las preferidas de las mujeres por varias razones, entre ellas que son un estilo único al destacar sobre otras opciones; son muy versátiles y se adaptan a cualquier color y diseño; alargan los dedos y se ven más delgado y son tendencia en redes sociales al ser utilizado por artistas o influencers.