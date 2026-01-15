13 ideas de peinados con trenzas que puedes usar para cualquier ocasión: casual, formal o elegante

Si quieres cambiar de look y lucir completamente diferente , puedes apostar por peinados con trenzas que se adaptan a eventos casuales, formales y elegantes. En esta recopilación de 13 ideas te mostraremos opciones que se ven hermosas y son una apuesta segura.

Según la revista de moda Vogue, existe una gran variedad de peinados con trenzas que pueden ajustarse a casi cualquier momento del día, desde la espina de pescado y las trenzas de lado, hasta las de bebé o estilo boho. Checa estas ideas que te inspirarán a crear tu propio estilo sin complicaciones.

Una por una, las ideas de peinados con trenzas para todo tipo de cabello que se ven hermosos

Trenza clásica suelta : Se hace dividiendo el cabello en tres secciones y trenzando de forma relajada para un efecto natural; queda ideal con jeans, blusas sencillas, vestidos casuales y looks relajados de día.

: Se hace dividiendo el cabello en tres secciones y trenzando de forma relajada para un efecto natural; queda ideal con jeans, blusas sencillas, vestidos casuales y looks relajados de día. Trenza francesa: Se comienza desde la parte superior de la cabeza integrando mechones poco a poco; combina muy bien con camisas, vestidos formales, sacos y outfits pulidos de oficina.

Los peinados con trenza clásica y trenza francesa.|(ESPECIAL/Pinterest)

Trenza holandesa : Similar a la francesa, pero cruzando los mechones por debajo para que resalte más; luce perfecta con ropa elegante, vestidos estructurados y looks monocromáticos.

: Similar a la francesa, pero cruzando los mechones por debajo para que resalte más; luce perfecta con ropa elegante, vestidos estructurados y looks monocromáticos. Trenza espiga (fish tail) : Se divide el cabello en dos partes y se cruzan mechones finos; es ideal con vestidos largos, blusas satinadas y outfits sofisticados.

: Se divide el cabello en dos partes y se cruzan mechones finos; es ideal con vestidos largos, blusas satinadas y outfits sofisticados. Media cola con trenzas : Se hacen dos trenzas finas al frente y se unen atrás; queda hermosa con ropa casual chic, blusas románticas y vestidos ligeros.

: Se hacen dos trenzas finas al frente y se unen atrás; queda hermosa con ropa casual chic, blusas románticas y vestidos ligeros. Corona de trenzas: Se trenzan ambos lados del cabello y se colocan alrededor de la cabeza; combina perfecto con vestidos elegantes, looks bohemios y atuendos para eventos especiales.

Mira estos peinados con trenzas que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Trenza baja pulida : Se recoge el cabello en una trenza bien peinada a la altura de la nuca; ideal para trajes sastre, vestidos formales y ropa minimalista.

: Se recoge el cabello en una trenza bien peinada a la altura de la nuca; ideal para trajes sastre, vestidos formales y ropa minimalista. Trenzas laterales suaves : Se hace una trenza de un solo lado dejando mechones sueltos; funciona muy bien con outfits casuales, suéteres, vestidos fluidos y looks relajados.

: Se hace una trenza de un solo lado dejando mechones sueltos; funciona muy bien con outfits casuales, suéteres, vestidos fluidos y looks relajados. Trenza burbuja : Se recoge el cabello en una coleta y se colocan ligas a lo largo para crear el efecto burbuja; combina con ropa moderna, vestidos sencillos y looks elegantes sin ser rígidos.

: Se recoge el cabello en una coleta y se colocan ligas a lo largo para crear el efecto burbuja; combina con ropa moderna, vestidos sencillos y looks elegantes sin ser rígidos. Boxer braids : Son dos trenzas pegadas desde la raíz hacia atrás; quedan increíbles con ropa deportiva chic, conjuntos modernos y looks urbanos bien armados.

: Son dos trenzas pegadas desde la raíz hacia atrás; quedan increíbles con ropa deportiva chic, conjuntos modernos y looks urbanos bien armados. Trenza con coleta alta : Se trenza una sección frontal y se integra a una coleta alta; luce perfecta con vestidos ajustados, ropa elegante y outfits estilizados.

: Se trenza una sección frontal y se integra a una coleta alta; luce perfecta con vestidos ajustados, ropa elegante y outfits estilizados. Trenza deshecha boho : Se trenza de forma suelta y se aflojan los mechones; combina con ropa bohemia, vestidos largos, encaje y looks románticos.

: Se trenza de forma suelta y se aflojan los mechones; combina con ropa bohemia, vestidos largos, encaje y looks románticos. Trenza con moño bajo: Se hace una trenza que termina en un chongo bajo pulido; es ideal con vestidos de noche, trajes formales y atuendos elegantes.

¿Los peinados con trenzas se ven mejor en cabello corto o largo?

Aunque es común que se piense que los peinados con trenzas se ven mejor en cabello largo, expertos en moda afirman que en pelo corto y midi también puede lucir geniales. Este tipo de looks se suelen llevar más en temporada de primavera-verano, según Harper’s Bazar.

Eso sí, Macavi recomienda tener un proceso diferente para cada tipo de cabello. Por ejemplo, si es pelo corto, puedes usar gel o spray para que se fije mejor, así como horquillas para sujetarlas. Si es midi bob, entonces usa crema para ondular el pelo. Y si es con pelo largo, puedes dividirlo en secciones y marcar las ondas.