13 ideas de peinados con trenzas que puedes usar para cualquier ocasión: casual, formal o elegante
Si quieres darle un toque aesthetic a tu estilo de cabello, checa estas ideas que te pueden inspirar y que son fáciles de hacer
Si quieres cambiar de look y lucir completamente diferente , puedes apostar por peinados con trenzas que se adaptan a eventos casuales, formales y elegantes. En esta recopilación de 13 ideas te mostraremos opciones que se ven hermosas y son una apuesta segura.
Según la revista de moda Vogue, existe una gran variedad de peinados con trenzas que pueden ajustarse a casi cualquier momento del día, desde la espina de pescado y las trenzas de lado, hasta las de bebé o estilo boho. Checa estas ideas que te inspirarán a crear tu propio estilo sin complicaciones.
Una por una, las ideas de peinados con trenzas para todo tipo de cabello que se ven hermosos
- Trenza clásica suelta: Se hace dividiendo el cabello en tres secciones y trenzando de forma relajada para un efecto natural; queda ideal con jeans, blusas sencillas, vestidos casuales y looks relajados de día.
- Trenza francesa: Se comienza desde la parte superior de la cabeza integrando mechones poco a poco; combina muy bien con camisas, vestidos formales, sacos y outfits pulidos de oficina.
- Trenza holandesa: Similar a la francesa, pero cruzando los mechones por debajo para que resalte más; luce perfecta con ropa elegante, vestidos estructurados y looks monocromáticos.
- Trenza espiga (fish tail): Se divide el cabello en dos partes y se cruzan mechones finos; es ideal con vestidos largos, blusas satinadas y outfits sofisticados.
- Media cola con trenzas: Se hacen dos trenzas finas al frente y se unen atrás; queda hermosa con ropa casual chic, blusas románticas y vestidos ligeros.
- Corona de trenzas: Se trenzan ambos lados del cabello y se colocan alrededor de la cabeza; combina perfecto con vestidos elegantes, looks bohemios y atuendos para eventos especiales.
- Trenza baja pulida: Se recoge el cabello en una trenza bien peinada a la altura de la nuca; ideal para trajes sastre, vestidos formales y ropa minimalista.
- Trenzas laterales suaves: Se hace una trenza de un solo lado dejando mechones sueltos; funciona muy bien con outfits casuales, suéteres, vestidos fluidos y looks relajados.
- Trenza burbuja: Se recoge el cabello en una coleta y se colocan ligas a lo largo para crear el efecto burbuja; combina con ropa moderna, vestidos sencillos y looks elegantes sin ser rígidos.
- Boxer braids: Son dos trenzas pegadas desde la raíz hacia atrás; quedan increíbles con ropa deportiva chic, conjuntos modernos y looks urbanos bien armados.
- Trenza con coleta alta: Se trenza una sección frontal y se integra a una coleta alta; luce perfecta con vestidos ajustados, ropa elegante y outfits estilizados.
- Trenza deshecha boho: Se trenza de forma suelta y se aflojan los mechones; combina con ropa bohemia, vestidos largos, encaje y looks románticos.
- Trenza con moño bajo: Se hace una trenza que termina en un chongo bajo pulido; es ideal con vestidos de noche, trajes formales y atuendos elegantes.
¿Los peinados con trenzas se ven mejor en cabello corto o largo?
Aunque es común que se piense que los peinados con trenzas se ven mejor en cabello largo, expertos en moda afirman que en pelo corto y midi también puede lucir geniales. Este tipo de looks se suelen llevar más en temporada de primavera-verano, según Harper’s Bazar.
Eso sí, Macavi recomienda tener un proceso diferente para cada tipo de cabello. Por ejemplo, si es pelo corto, puedes usar gel o spray para que se fije mejor, así como horquillas para sujetarlas. Si es midi bob, entonces usa crema para ondular el pelo. Y si es con pelo largo, puedes dividirlo en secciones y marcar las ondas.