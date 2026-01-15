14 diseños de uñas plateadas que se ven elegantes: en cortas, largas y de varias formas

Las uñas plateadas se ven elegantes, ya sea en cortas, largas o cualquier forma, y lo mejor de todo es que son versátiles, lo que quiere decir que va perfecto con cualquier estilo o personalidad. Con estos 14 diseños te puedes guiar en tu próximo manicure, desde modelos minimalistas hasta opciones más extravagantes. Estos son los 7 diseños de uñas con el efecto ojo de gato que quedan hermosas en diferentes colores .

Los pasos a seguir para que tus uñas plateadas se vean espectaculares es optar por un esmalte liso y brillante o añadir glitter para un look más glamuroso. Pero si lo que buscas es que destaque sobre otros diseños, opta por esmaltes metálicos y de purpurina, según un artículo del portal Essie. ¿Te gustan las uñas acrílicas? Estos modelos cuadrados son la mejor opción al verse bien en todo tipo de piel .

Uno por uno, los mejores 14 diseños de uñas plateadas

Las uñas plateadas resaltarán por su color, pero a ello le puedes agregar diferentes objetos o brillos para que luzcan despampanantes. Además, las puedes combinar con cualquier tono, pues todos le van bien a este manicure, aunque resaltan algunos, como lo son el azul, negro, blanco y rojo, ideales para los 14 diseños.

Uñas almendradas, cuadradas, redondas, ovaladas, stiletto y nude.|Pinterest

Almendradas Cuadradas Redondas Ovaladas Stiletto Nude French Efecto ojo de gato Campana Molten lava French invertido Pintalabios Ataúd Edge

Uñas french, efecto ojo de gato, campana, molten lava, french invertido y pintalabios.|Pinterest

¿Cómo saber si me van bien las uñas largas o cortas?

Esta es una de las interrogantes que se hacen la mayoría de las mujeres antes de hacerse el manicure o probar nuevos diseños de uñas, ya que no a todas les quedan todos los modelos. Se recomienda utilizarlas cortas para aquellas que tengan los dedos gruesos y realicen varias actividades durante el día.

Uñas ataúd y edge.|Pinterest

Mientras que las uñas largas son perfectas para las mujeres con dedos largos y finos. El plus de estos modelos es que puede sutilizar diferentes diseños y es una buena opción para utilizar en ocasiones especiales. Aunque se recomienda no utilizarlas tan grandes, ya que son sumamente frágiles y se pueden romper en cualquier momento.