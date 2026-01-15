14 diseños de uñas plateadas que se ven elegantes: en cortas, largas y de varias formas
Es un color que no pasa de moda y lo mejor de todo es que lo puedes adaptar a cualquier ocasión o look
Las uñas plateadas se ven elegantes, ya sea en cortas, largas o cualquier forma, y lo mejor de todo es que son versátiles, lo que quiere decir que va perfecto con cualquier estilo o personalidad. Con estos 14 diseños te puedes guiar en tu próximo manicure, desde modelos minimalistas hasta opciones más extravagantes. Estos son los 7 diseños de uñas con el efecto ojo de gato que quedan hermosas en diferentes colores .
Los pasos a seguir para que tus uñas plateadas se vean espectaculares es optar por un esmalte liso y brillante o añadir glitter para un look más glamuroso. Pero si lo que buscas es que destaque sobre otros diseños, opta por esmaltes metálicos y de purpurina, según un artículo del portal Essie. ¿Te gustan las uñas acrílicas? Estos modelos cuadrados son la mejor opción al verse bien en todo tipo de piel .
Uno por uno, los mejores 14 diseños de uñas plateadas
Las uñas plateadas resaltarán por su color, pero a ello le puedes agregar diferentes objetos o brillos para que luzcan despampanantes. Además, las puedes combinar con cualquier tono, pues todos le van bien a este manicure, aunque resaltan algunos, como lo son el azul, negro, blanco y rojo, ideales para los 14 diseños.
- Almendradas
- Cuadradas
- Redondas
- Ovaladas
- Stiletto
- Nude
- French
- Efecto ojo de gato
- Campana
- Molten lava
- French invertido
- Pintalabios
- Ataúd
- Edge
¿Cómo saber si me van bien las uñas largas o cortas?
Esta es una de las interrogantes que se hacen la mayoría de las mujeres antes de hacerse el manicure o probar nuevos diseños de uñas, ya que no a todas les quedan todos los modelos. Se recomienda utilizarlas cortas para aquellas que tengan los dedos gruesos y realicen varias actividades durante el día.
Mientras que las uñas largas son perfectas para las mujeres con dedos largos y finos. El plus de estos modelos es que puede sutilizar diferentes diseños y es una buena opción para utilizar en ocasiones especiales. Aunque se recomienda no utilizarlas tan grandes, ya que son sumamente frágiles y se pueden romper en cualquier momento.