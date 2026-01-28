2 rutinas de bíceps para mujeres que te los dejarán como de pilates: no se te harán grandes

Esta rutina de ejercicios para bíceps para mujer en el gym funciona tanto para personas principiantes como para quienes ya tienen experiencia. Te ayudará a tonificarlos, similar a lo que se logra con pilates, pero sin que aumenten demasiado de tamaño. Aquí te compartimos los 2 ejercicios que los expertos recomiendan.

Curl de bíceps: toma un par de mancuernas y deja que cuelguen a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Mantén la espalda recta y el pecho elevado. Sube ambas manos con fuerza, pero de manera lenta y controlada, y baja sin balancearte. Realiza 12 repeticiones por 4 series.

Trabaja los bíceps con el curl, el ejercicio por excelencia en el gym.|Canva Curl con mancuernas tipo martillo: este ejercicio es similar al anterior, pero las palmas de las manos deben mirar hacia adentro, es decir, hacia tus muslos. Eleva las pesas hasta la altura del pecho y baja lentamente. Repite 12 veces en 4 series.

Haz el curl con mancuernas tipo martillo con 4 series.|Canva

Si tienes mancuernas en casa, también puedes realizar estos ejercicios sin problema. La clave es la constancia: si eres disciplinada, notarás resultados más rápido. Además, es recomendable combinarlos con otros movimientos para fortalecer los bíceps y tonificarlos con mayor rapidez. Según Women’s Health, las rutinas más efectivas incluyen:

Sentadilla con curl de bíceps

Curl de bíceps en estocada posterior

Curl de bíceps concéntrico

Curl de bíceps lateral

La manera correcta de dividir los músculos en mujeres para entrenar

Para lograr resultados efectivos en el gym, las mujeres pueden entrenar 5 días a la semana, dedicando cada día a un grupo muscular distinto , como recomienda el instituto ENFAF, especializado en Fuerza y Acondicionamiento Físico:

Glúteos y cuádriceps

Espalda, hombros y brazos

Piernas y core

Full body funcional

Glúteos y abdomen

De esta forma, la rutina trabaja el cuerpo completo, prioriza grupos musculares y ayuda a crear una estética equilibrada sin descuidar otras zonas importantes. Recuerda que, además del ejercicio, es fundamental mantener una buena hidratación y llevar una alimentación adecuada a tu cuerpo y a tus objetivos.