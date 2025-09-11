¿Te has mareado en el supermercado? Así impacta la iluminación en tu salud física y mental

Ya sea para pensar o para abastecerse de víveres, el ir al supermercado es una de las rutinas más comunes para millones de personas, pero ¿alguna vez te has sentido extraño, cansado, irritable o incluso mareado al transcurrir dentro entre pasillos? Pues, de acuerdo con expertos, esto puede ser culpa de la iluminación y el parpadeo imperceptible a simple vista que existe dentro de los supermercados.

¿Por qué las luces de los supermercados te pueden marear y hasta ponerse irritables?

En la mayoría de los supermercados se utilizan luces fluorescentes o LED de alta intensidad, las cuales están diseñadas para resaltar los productos y mantener dentro del lugar una iluminación uniforme. No obstante, este tipo de luces pueden emitir un parpadeo imperceptible a simple vista, el cual en algunas personas puede causar:



Mareos o sensación de vértigo.

Cansancio visual.

Dolores de cabeza.

Desorientación temporal.

Este efecto es más notorio en personas sensibles a la luz, con problemas de visión o migrañas recurrentes.

Así impacta la iluminación en tu salud física y mental dentro de los supermercados

El impacto del parpadeo imperceptible en tu salud mental

Es importante señalar que la iluminación no solo puede afectar físicamente, sino también puede influir de manera importante en el estado de ánimo de las personas, pues de acuerdo con especialistas y estudios científicos, las luces artificiales intensas pueden: Aumentar el estrés y la irritabilidad, alterar los ciclos de sueño y, si la exposición ocurre de noche, puede generar sensaciones de ansiedad, las cuales pueden intensificarse si estas se encuentran en espacios cerrados y saturados de estímulos visuales.

¿Cómo protegerte de los efectos negativos?

Una buena manera de combatir estos problemas sería el recurrir a una iluminación cálida y equilibrada, la cual favorece la relajación y mejora la experiencia de los consumidores. No obstante, si sientes que la incomodidad es inevitable, opta por:



Tomar pausas: Sal del supermercado unos minutos si sientes mareo.

Usa lentes con filtro para luz azul o polarizados.

Compra en horarios con menos afluencia, cuando la fatiga visual puede ser menor.

Prefiere comercios con iluminación más natural, cada vez más comunes en supermercados sustentables.

Supermercados y el reto de la iluminación saludable

Actualmente, es cada vez más común que muchos supermercados están apostando por luces LED de alta tecnología que reducen el parpadeo y, por lo tanto, son más amigables a la vista, mientras que algunos otros proyectos optan por incorporar ventanales y techos translúcidos, con los que se aprovecha de mejor manera la luz natural, mejorando no solo la experiencia del cliente sino también el impacto ambiental que genera el uso constante la energía eléctrica.