3 diseños de uñas cortas sencillos y que serán tendencia en febrero 2026

Un nuevo mes está cerca de llegar y, con él, la posibilidad de sorprender a más de una persona con la llegada de distintos diseños apegados a la moda y las tendencias. Ante tal situación, en los próximos párrafos podrás conocer 3 diseños de uñas que además de ser sencillos, permiten dar de qué hablar a nivel digital.

Estos 3 diseños de uñas no solo destacan por ser cortos, sino también sencillos, por lo que prácticamente cualquier persona se puede realizar. Si tienes un evento importante en febrero de este 2026 y quieres formar parte del último grito de la moda en cuanto a diseños físicos se refiere, entonces quédate con nosotros.

¿Cuáles son los diseños de uñas que serán tendencia en febrero del 2026?

Uñas Doradas: Se trata de una alternativa bastante eficaz para las personas que no tienen mucho tiempo, pues solo se utiliza un esmalte con brillos dorados para hacer que tus uñas destaquen de acuerdo con la manicurista Betina Goldstein, misma que considera esta opción una muy buena para la temporada de frío.

Vogue / Betina Goldstein

Uñas Carey: La nostalgia vuelve en pleno 2026 a través de puntas en los dedos mediante un acabado por demás brilloso. La manicurista, además, detalla que se necesita mucha precisión de la manicurista para que el efecto luzca perfecto, tal y como las personas lo desean presumir.

Vogue / Betina Goldstein

Uñas Metálicas Negras: Si tienes en el color negro a tu favorito por encima de los demás, entonces estas uñas metálicas pueden ser tus principales aliadas en febrero del 2026 gracias a la unión de dos mundos; es decir, el tono profundo en combinación con un terminado brillante que le da este toque de dinamismo a tus manos.

¿Cuáles son los colores de uñas que serán tendencia en 2026?

Distintas marcas, tales como Lanvin y Willi Chavarría, establecen que el color rojo vivo será el más importante en el mundo de la tendencia en 2026, al menos, en cuanto al diseño de uñas se refiere . Lo anterior deriva de un sinfín de razones, y una de las más importantes es el deseo de la moda por volver a lo clásico después de un 2025 por demás extravagante.