3 peinados con cola alta que te harán lucir espectacular en reuniones sociales y de trabajo

El 2026 se perfila para ser uno de los años más intensos en cuanto a reuniones familiares, sociales y laborales para distintas personas a lo largo del país. Ante esta situación, expertos en el mundo de la moda y la belleza han dado a conocer tres peinados que puedes utilizar en este tipo de eventos y que tiene como apartado especial la cola alta.

Los peinados de cola alta se han convertido en una de las opciones favoritas de aquellas personas que desean tener un corte mucho más clásico y sencillo sin la necesidad de acortar mucho su pelo. Además, se ha vuelto una opción que no conlleva mucho tiempo, lo cual permite que administres bien los minutos que tienes al momento de peinarte.

¿Qué peinados de cola alta puedes utilizar para reuniones laborales y sociales?

Cola con raya a un lado: Expertos en moda piensan que la cola alta con raya al lado luce como una alternativa perfecta para aquellas personas que desean que su rostro luzca más redondo al efecto visual. Ante esto, no descartes utilizarlo si es que cuentas con esta forma de cabello para reuniones en el plano laboral.

Cola con medio moño : Se trata de un peinado que es, posiblemente, el más sencillo de haber en este listado y que consiste en realizar una cola alta, misma a la que le dejarás un moño alto en la última vuelta de la goma para que, con ello, se pueda crear un efecto de caída hacia abajo de tu cabello.

: Se trata de un peinado que es, posiblemente, el más sencillo de haber en este listado y que consiste en realizar una cola alta, misma a la que le para que, con ello, se pueda crear un efecto de caída hacia abajo de tu cabello. Cola con trenza: La característica principal de este peinado es que, en esencia, se realiza a través de tu imaginación. Ya sea para un evento social o laboral, este peinado se adapta a tus gustos dado que la trenza de espiga puede continuar de acuerdo con el tamaño de tu cabello o, bien, terminar a mitad de la cola, esto según tus gustos y preferencias.

¿Estos cortes de cola alta también se pueden usar en hombres?

Si bien esta clase de peinados están encaminados hacia las mujeres, los mismos también pueden ser utilizados en aquellos hombres que tengan una melena abundante , ya sea como método de inspiración o, bien, para utilizarlos de forma casual en tus estaciones de trabajo o al momento de realizar alguna actividad física.