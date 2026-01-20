3 secretos que debes usar si quieres que el tinte del pelo te dure más tiempo, según expertos

Cuando te pintas el pelo , lo último que quieres es que, en pocos días, luzca como si nunca hubieras pasado por el salón de belleza. Para evitarlo, existen algunos secretos clave que te ayudarán a que el color dure más tiempo y, sobre todo, se vea hermoso por más semanas.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, los tres métodos más eficaces para prolongar la duración del tinte son:

Hidrátalo bien: Preparar el cabello antes de teñirlo es fundamental. Por eso, es importante hidratarlo a profundidad, especialmente si las cutículas están dañadas. Usa una mascarilla hidratante antes y después de aplicar el tinte para mantenerlo sano y brillante.

Una vez teñido, lo ideal es lavar el cabello tres días después de habértelo pintado. Según , la forma correcta es hacerlo una vez por semana con agua tibia y una mascarilla nutritiva, ya que ayuda a conservar el color y aporta brillo. Protege tu pelo del sol: Evita la exposición prolongada al sol, ya que los rayos UV alteran los pigmentos del tinte, resecan el cabello y debilitan la queratina. Usa protectores solares capilares o, si lo prefieres, apóyate en gorras, sombreros o pañuelos para cuidarlo.

Tienes que hidratar bien antes y después de teñirte el pelo.|(ESPECIAL/CANVA)

Aunque existen otros trucos que pueden ayudarte a prolongar el color, como las mascarillas con pigmento y productos especiales para cabello teñido, estos tres son los más importantes y fáciles de aplicar en el día a día.

¿Cuál es la tendencia de color de cabello para mujer en 2026?

En 2026, la moda en tintes de cabello apuesta por tonos versátiles y favorecedores. Según Elle, los colores que marcarán tendencia son:

Gold Obsession (rubio dorado)

Beige rubio neutro

Castaño luminoso cálido

Castaño oscuro

Caoba

Marrón chocolate