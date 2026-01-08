¿Regresa BlackBerry? Lanzan al mercado nuevo celular con teclado físico que cambiará los smartphones

La empresa Click Keys lanzó al mercado un nuevo celular con teclado físico, como en un momento fue el BlackBerry, que cambiará la manera de utilizar los dispositivos móviles con la llegada de Clicks Communicator y el Power Keyboard. Conoce como puedes empezar a responder mensajes en tu Apple Watch con la implementación de WhatsApp .

Este nuevo dispositivo busca funcionar como complemento o tu principal smartphone, ya que la empresa lo creó para comunicarse y no para consumo. Este nuevo dispositivo fue lanzado en Las Vegas, Nevada, aunque de momento solo está en preventa y será en el transcurso del año cuando se pueda adquirir. ¿Cuál detecta mejor los virus y cuida más tu información, Windows o MacBook?

En el mercado se venderán teclados físicos que podrás integrar a tu celular o dispositivos completamente independientes.|@clickskeys

Los nuevos dispositivos con teclado físico y su valor en el mercado

Click Keys dio a conocer que próximamente estarán a la venta 2 dispositivos con teclado físico, uno de ellos como dispositivo principal y el segundo se puede complementar a tu smartphone, sin importar marcas.

Clicks Communicator . Un nuevo tipo de smartphone diseñado para no consumir redes sociales, sino para mantenerse comunicado. Su precio oficial es de 499 dólares, pero por lo pronto se encuentra con un descuento en preventa de 399 dólares . Cabe destacar que se puede pagar completo o apartar con un depósito de 199 dólares, de acuerdo con la página de la empresa.

. Un nuevo tipo de smartphone diseñado para no consumir redes sociales, sino para mantenerse comunicado. . Cabe destacar que se puede pagar completo o apartar con un depósito de 199 dólares, de acuerdo con la página de la empresa. Power Keyboard. Es el teclado ideal tipo funda para que lo puedas adherir a tu smartphone. Cuenta con entrada a teléfonos, tabletas, Smart TV y auriculares.

Cabe destacar que el Clicks Communicator contará con el sistema operativo 16, una batería de 4,000 mAH y cámaras de 50 megapixeles traseras y una de 24 frontal, así como:

