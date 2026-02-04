4 ejercicios en casa que te marcan la ‘V’ del abdomen bajo más rápido
Esta rutina ideal te ayudará a bajar la panza y llegar al cuerpo que tanto quieres, tanto en hombres como en mujeres
La ‘Zona V’ del abdomen inferior, como se le conoce popularmente al Cinturón de Adonis o V-cut, define los músculos del torso y la pelvis, y es algo difícil para muchos. Pero con estos 4 ejercicios podrás hacerlo más rápido y sin complicaciones .
Según estudios citados por ABC, este es uno de los músculos que más se usan en el levantamiento de pesas, pero no es el único.
¿Cuáles son los mejores ejercicios para marcar la V del abdomen?
Para marcar la ‘V’ del abdomen es importante reducir el nivel de grasa corporal del cuerpo, de acuerdo a la dieta, pero también Mens Health recomienda realizar esta rutina:
- Stir the pot (remover el puchero): Se hace apoyando los codos en tabla y los antebrazos sobre una pelota de pilates. Dibuja círculos con los brazos y al mismo tiempo estabiliza el cuerpo.
- La plancha lateral: Es uno de los ejercicios más usados para fortalecer el core y el abdomen. Para hacerla, debes tumbarte de lado, apoyar el antebrazo con el codo directamente bajo el hombro y luego elevar la cadera hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los pies. Mátenlos así durante 40 o 60 segundos.
- Series cortas de velocidad: correr es otra manera de marcar la V abdominal. Deben hacerse con intensidad por tiempos cortos, para mejorar la potencia. Puedes salir al parque y hacer varias series en tu entretaniento.
- Crunches inversos: fortalecen el abdomen inferior. Solo debes acostarte boca arriba con las manos al lado del cuerpo, levantar las rodillas hasta que estén en 90 grados y después elevar las caderas hacia el pecho manteniendo el abdomen contraído.
Qué otras actividades que no son ejercicios ayudan a marcar el abdomen
Si además de una rutina de ejercicios en casa o el gym quieres hacer todo lo posible para que tus actividades diarias y hábitos ayuden a marcar el abdomen, entones debes subir escaleras en la medida de lo posible y caminar por tiempo prolongado.
Así fortalecerás tu condición, reducirás calorías y aumentarás la posibilidad de que tu abdomen luzca marcado y plano.