4 ejercicios en casa que te marcan la ‘V’ del abdomen bajo más rápido

La ‘Zona V’ del abdomen inferior, como se le conoce popularmente al Cinturón de Adonis o V-cut, define los músculos del torso y la pelvis, y es algo difícil para muchos. Pero con estos 4 ejercicios podrás hacerlo más rápido y sin complicaciones .

Según estudios citados por ABC, este es uno de los músculos que más se usan en el levantamiento de pesas, pero no es el único.

Luce un abdomen marcado y plano con estos ejercicios.|ESPECIAL/Canva

¿Cuáles son los mejores ejercicios para marcar la V del abdomen?

Para marcar la ‘V’ del abdomen es importante reducir el nivel de grasa corporal del cuerpo, de acuerdo a la dieta, pero también Mens Health recomienda realizar esta rutina:

Stir the pot (remover el puchero ): Se hace apoyando los codos en tabla y los antebrazos sobre una pelota de pilates. Dibuja círculos con los brazos y al mismo tiempo estabiliza el cuerpo.

): Se hace apoyando los codos en tabla y los antebrazos sobre una pelota de pilates. Dibuja círculos con los brazos y al mismo tiempo estabiliza el cuerpo. La plancha lateral : Es uno de los ejercicios más usados para fortalecer el core y el abdomen. Para hacerla, debes tumbarte de lado, apoyar el antebrazo con el codo directamente bajo el hombro y luego elevar la cadera hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los pies. Mátenlos así durante 40 o 60 segundos.

: Es uno de los ejercicios más usados para fortalecer el core y el abdomen. Para hacerla, debes tumbarte de lado, apoyar el antebrazo con el codo directamente bajo el hombro y luego elevar la cadera hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los pies. Mátenlos así durante 40 o 60 segundos. Series cortas de velocidad : correr es otra manera de marcar la V abdominal. Deben hacerse con intensidad por tiempos cortos, para mejorar la potencia. Puedes salir al parque y hacer varias series en tu entretaniento.

: correr es otra manera de marcar la V abdominal. Deben hacerse con intensidad por tiempos cortos, para mejorar la potencia. Puedes salir al parque y hacer varias series en tu entretaniento. Crunches inversos: fortalecen el abdomen inferior. Solo debes acostarte boca arriba con las manos al lado del cuerpo, levantar las rodillas hasta que estén en 90 grados y después elevar las caderas hacia el pecho manteniendo el abdomen contraído.

Realiza estos ejercicios para un abdomen plano.|Especial/Canva

Qué otras actividades que no son ejercicios ayudan a marcar el abdomen

Si además de una rutina de ejercicios en casa o el gym quieres hacer todo lo posible para que tus actividades diarias y hábitos ayuden a marcar el abdomen, entones debes subir escaleras en la medida de lo posible y caminar por tiempo prolongado.

Así fortalecerás tu condición, reducirás calorías y aumentarás la posibilidad de que tu abdomen luzca marcado y plano.