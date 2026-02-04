inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

4 ejercicios en casa que te marcan la ‘V’ del abdomen bajo más rápido

Esta rutina ideal te ayudará a bajar la panza y llegar al cuerpo que tanto quieres, tanto en hombres como en mujeres

abdomen mujer hombre ejercicios
La ‘V’ del abdomen se llama “Cinturón de Adonis”. |Especial/Canva
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

La ‘Zona V’ del abdomen inferior, como se le conoce popularmente al Cinturón de Adonis o V-cut, define los músculos del torso y la pelvis, y es algo difícil para muchos. Pero con estos 4 ejercicios podrás hacerlo más rápido y sin complicaciones .

Según estudios citados por ABC, este es uno de los músculos que más se usan en el levantamiento de pesas, pero no es el único.

abdomen
Luce un abdomen marcado y plano con estos ejercicios.|ESPECIAL/Canva

¿Cuáles son los mejores ejercicios para marcar la V del abdomen?

Para marcar la ‘V’ del abdomen es importante reducir el nivel de grasa corporal del cuerpo, de acuerdo a la dieta, pero también Mens Health recomienda realizar esta rutina:

  • Stir the pot (remover el puchero): Se hace apoyando los codos en tabla y los antebrazos sobre una pelota de pilates. Dibuja círculos con los brazos y al mismo tiempo estabiliza el cuerpo. 
  • La plancha lateral: Es uno de los ejercicios más usados para fortalecer el core y el abdomen. Para hacerla, debes tumbarte de lado, apoyar el antebrazo con el codo directamente bajo el hombro y luego elevar la cadera hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los pies. Mátenlos así durante 40 o 60 segundos.
  • Series cortas de velocidad: correr es otra manera de marcar la V abdominal. Deben hacerse con intensidad por tiempos cortos, para mejorar la potencia. Puedes salir al parque y hacer varias series en tu entretaniento.
  • Crunches inversos: fortalecen el abdomen inferior. Solo debes acostarte boca arriba con las manos al lado del cuerpo, levantar las rodillas hasta que estén en 90 grados y después elevar las caderas hacia el pecho manteniendo el abdomen contraído.
abdomen mujer
Realiza estos ejercicios para un abdomen plano.|Especial/Canva

Qué otras actividades que no son ejercicios ayudan a marcar el abdomen

Si además de una rutina de ejercicios en casa o el gym quieres hacer todo lo posible para que tus actividades diarias y hábitos ayuden a marcar el abdomen, entones debes subir escaleras en la medida de lo posible y caminar por tiempo prolongado.

Así fortalecerás tu condición, reducirás calorías y aumentarás la posibilidad de que tu abdomen luzca marcado y plano.

Tags relacionados
Salud y bienestar

Galerías y Notas Azteca UNO