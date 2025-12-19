4 ideas de outfits para Nochebuena si eres muy friolenta y quieres abrigarte bien

La Nochebuena es una de las celebraciones más especiales del año, pero también suele venir acompañada de bajas temperaturas. Si eres muy friolenta y no quieres sacrificar el estilo por el frío, existen outfits que combinan elegancia, comodidad y abrigo. Aquí te compartimos 4 ideas perfectas para mantenerte caliente y lucir espectacular durante la cena y los festejos navideños.

La revista de moda Vogue publicó algunas inspiraciones que puedes tener en cuenta durante los próximos días para vestir en Navidad y mencionó propuestas que van desde cortes oversize hasta modelos estructurados y ultracálidos, que se adaptan a los climas fríos y estilos de vida.

Looks abrigados para lucir en Nochebuena

Vestido de manga larga + medias térmicas + abrigo largo: elige telas gruesas como punto o terciopelo y complétalo con un abrigo largo y elegante. Las medias térmicas harán toda la diferencia.

Conjunto de pantalón de vestir + suéter tejido: un suéter de lana o cashmere combinado con pantalón recto crea un look cómodo, sofisticado y muy abrigador.

Falda midi + botas altas + suéter oversize: añade medias o leggings térmicos debajo y completa con botas altas para conservar el calor sin renunciar a un outfit festivo.

Mono o jumpsuit de tela gruesa + chaqueta estructurada: es una opción moderna y funcional; agrega una chaqueta, bufanda elegante y botines cerrados para mayor abrigo.

Accesorios ideales para lucir estos abrigos en Nochebuena

La plataforma Pinterest creó una lista clara y útil de accesorios que realzan los tapados y elevan cualquier look. Puedes combinar tu outfit con estos accesorios:

