inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

4 ideas de outfits para Nochebuena si eres muy friolenta y quieres abrigarte bien

Estas ideas de outfits para Nochebuena con prendas abrigadoras te mantendrán caliente sin perder un look elegante y festivo durante toda la celebración.

Ideas de outfits para Nochebuena si eres muy friolenta
|Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

La Nochebuena es una de las celebraciones más especiales del año, pero también suele venir acompañada de bajas temperaturas. Si eres muy friolenta y no quieres sacrificar el estilo por el frío, existen outfits que combinan elegancia, comodidad y abrigo. Aquí te compartimos 4 ideas perfectas para mantenerte caliente y lucir espectacular durante la cena y los festejos navideños.

La revista de moda Vogue publicó algunas inspiraciones que puedes tener en cuenta durante los próximos días para vestir en Navidad y mencionó propuestas que van desde cortes oversize hasta modelos estructurados y ultracálidos, que se adaptan a los climas fríos y estilos de vida.

Looks abrigados para lucir en Nochebuena

  • Vestido de manga larga + medias térmicas + abrigo largo: elige telas gruesas como punto o terciopelo y complétalo con un abrigo largo y elegante. Las medias térmicas harán toda la diferencia.
  • Conjunto de pantalón de vestir + suéter tejido: un suéter de lana o cashmere combinado con pantalón recto crea un look cómodo, sofisticado y muy abrigador.
Ideas de looks abrigados para Navidad
|Pinterest

  • Falda midi + botas altas + suéter oversize: añade medias o leggings térmicos debajo y completa con botas altas para conservar el calor sin renunciar a un outfit festivo.
  • Mono o jumpsuit de tela gruesa + chaqueta estructurada: es una opción moderna y funcional; agrega una chaqueta, bufanda elegante y botines cerrados para mayor abrigo.

Accesorios ideales para lucir estos abrigos en Nochebuena

La plataforma Pinterest creó una lista clara y útil de accesorios que realzan los tapados y elevan cualquier look. Puedes combinar tu outfit con estos accesorios:

  • Bufandas y pañuelos: añaden color, textura y contraste.
  • Cinturones: ideales para marcar la cintura y redefinir la silueta.
  • Guantes: completan el look invernal con un aire sofisticado.
  • Sombreros y boinas: añaden equilibrio visual cuando el tapado es voluminoso.
  • Botas: juegan un rol clave porque continúan la línea del tapado.
  • Bolsos: uno estructurado destaca con tapados sueltos. Los mini bags aportan sofisticación; mientras que los crossbody añaden un aire urbano.
  • Joyería visible: aros grandes, collares largos o piezas metálicas contrastan muy bien con cuellos altos o solapas amplias.
  • Broches o pins: detalle chic que personaliza la prenda.
Tags relacionados
Navidad
Moda

Galerías y Notas Azteca UNO