Estos son los abrigos que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2025: cuál es el ideal

Elegir abrigos no es solo una cuestión de estar abrigados, sino que también es una declaración de estilo. La temporada otoño-invierno 2025 llega con siluetas renovadas, tejidos protagonistas y colores que redefinen lo clásico. Desde cortes oversize hasta modelos estructurados y propuestas ultracálidas, las tendencias apuestan por prendas versátiles que se adaptan a distintos climas y estilos de vida.

Si estás buscando cuál es el tapado ideal para ti, especialistas de moda de la revista Vogue compartieron las claves para identificar las opciones que dominarán los próximos meses:



De pelo: textura suave y voluminosa, elaborados en pelo sintético o eco-fur. Aportan mucha calidez y un look sofisticado o glam.

Escultóricos: destacan por su estructura, con cortes arquitectónicos, hombros marcados o siluetas geométricas. Suelen usar materiales rígidos o técnicas de confección que mantienen la forma.

Como única capa: diseñados para ser usados sin prendas adicionales gruesas debajo. Tienen materiales térmicos, acolchados o de alta tecnología que mantienen la temperatura.

Con transparencias: incorporan paneles de tul, organza o materiales translúcidos. Logran un look atrevido, moderno y más ligero visualmente.

Estilo poncho: se caracterizan por su caída fluida, sin mangas y con abertura frontal o lateral. Brindan libertad de movimiento y un aire bohemio o artesanal.

Hasta el suelo: largo maxi que llega al tobillo o roza el piso. Aportan un efecto elegante, dramático y alarga visualmente la silueta.

Los accesorios ideales para lucir estos abrigos

La plataforma Pinterest creó una lista clara y útil de accesorios que realzan los tapados y elevan cualquier look:

