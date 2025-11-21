Estos son los abrigos que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2025: cuál es el ideal
Descubre cuáles son los abrigos que marcarán la moda durante la próxima estación y cómo elegir el modelo perfecto según tu estilo, clima y tipo de silueta.
Elegir abrigos no es solo una cuestión de estar abrigados, sino que también es una declaración de estilo. La temporada otoño-invierno 2025 llega con siluetas renovadas, tejidos protagonistas y colores que redefinen lo clásico. Desde cortes oversize hasta modelos estructurados y propuestas ultracálidas, las tendencias apuestan por prendas versátiles que se adaptan a distintos climas y estilos de vida.
Si estás buscando cuál es el tapado ideal para ti, especialistas de moda de la revista Vogue compartieron las claves para identificar las opciones que dominarán los próximos meses:
- De pelo: textura suave y voluminosa, elaborados en pelo sintético o eco-fur. Aportan mucha calidez y un look sofisticado o glam.
- Escultóricos: destacan por su estructura, con cortes arquitectónicos, hombros marcados o siluetas geométricas. Suelen usar materiales rígidos o técnicas de confección que mantienen la forma.
- Como única capa: diseñados para ser usados sin prendas adicionales gruesas debajo. Tienen materiales térmicos, acolchados o de alta tecnología que mantienen la temperatura.
- Con transparencias: incorporan paneles de tul, organza o materiales translúcidos. Logran un look atrevido, moderno y más ligero visualmente.
- Estilo poncho: se caracterizan por su caída fluida, sin mangas y con abertura frontal o lateral. Brindan libertad de movimiento y un aire bohemio o artesanal.
- Hasta el suelo: largo maxi que llega al tobillo o roza el piso. Aportan un efecto elegante, dramático y alarga visualmente la silueta.
Los accesorios ideales para lucir estos abrigos
La plataforma Pinterest creó una lista clara y útil de accesorios que realzan los tapados y elevan cualquier look:
- Bufandas y pañuelos: añaden color, textura y contraste.
- Cinturones: ideales para marcar la cintura y redefinir la silueta.
- Guantes: completan el look invernal con un aire sofisticado.
- Sombreros y boinas: añaden equilibrio visual cuando el tapado es voluminoso.
- Botas: juegan un rol clave porque continúan la línea del tapado.
- Bolsos: uno estructurado destaca con tapados sueltos. Los mini bags aportan sofisticación; mientras que los crossbody añaden un aire urbano.
- Joyería visible: aros grandes, collares largos o piezas metálicas contrastan muy bien con cuellos altos o solapas amplias.
- Broches o pins: detalle chic que personaliza la prenda.