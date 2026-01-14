inklusion logo Sitio accesible
4 peinados recogidos que te harán lucir cara y elegante: así puedes hacértelos

Estos peinados son el secreto para lograr un look sofisticado y pulido en minutos. Checa los pasos que debes seguir para lucir impecable en cualquier ocasión.

Peinados recogidos que te harán lucir cara y elegante
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

Si buscas un look sofisticado sin complicarte demasiado, los peinados recogidos son la mejor opción. En esta selección de cuatro estilos encontrarás propuestas que te harán lucir elegante, pulida y con un efecto “cara”, además de tips sencillos para que puedas hacértelos tú misma y lograr un acabado impecable en pocos minutos.

En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas inspiraciones tanto para cabellos cortos, largos, lacios u ondulados, que puedes llevar en ocasiones formales o incluso en el día a día.

Los mejores peinados recogidos que puedes hacerte en casa

1. Chongo bajo pulido: peina todo el cabello hacia atrás con la raya al medio o de lado. Haz una coleta baja, gira el cabello y enróllalo hasta formar un chongo. Sujeta con pasadores y aplica un poco de gel o spray para un acabado prolijo.

Peinado chongo bajo pulido
2. Cola baja elegante: alisa el cabello y recoge en una coleta baja. Toma un mechón, envuélvelo alrededor de la liga para ocultarla y fija con una horquilla. Puedes dejar la raya al centro para un efecto más sofisticado.

peinados recogidos
3. Recogido con mechones sueltos: recoge el cabello en un chongo o coleta baja sin ajustarlo demasiado. Deja algunos mechones finos al frente y ondúlalos ligeramente para enmarcar el rostro y lograr un look elegante pero natural.

Checa los mejores peinados recogidos
4. Chongo desenfadado con volumen: carda ligeramente la parte superior para dar volumen. Recoge el cabello en un chongo alto o medio, dejando el acabado un poco suelto. Ajusta con pasadores y fija con spray para que dure todo el día.

peinados recogidos
Lo que debes saber antes de hacerte un peinado en tu cabello

Desde la revista GQ mencionaron algunos tips a tener en cuenta antes de hacer un peinado en tu cabello, entre los que destacaron:

  • Conoce tu tipo de cabello (lacio, ondulado o rizado) antes de elegir el peinado.
  • Asegúrate de que esté limpio y bien hidratado para un mejor acabado.
  • Usa protector térmico si vas a aplicar calor.
  • Evita peinarlo demasiado tirante para prevenir quiebres y dolor.
  • Considera la forma de tu rostro al elegir el estilo.
  • Ten en cuenta la ocasión para que el peinado sea adecuado.
  • Aplica productos de fijación con moderación para no apelmazar el cabello.
