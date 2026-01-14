4 peinados recogidos que te harán lucir cara y elegante: así puedes hacértelos
Estos peinados son el secreto para lograr un look sofisticado y pulido en minutos. Checa los pasos que debes seguir para lucir impecable en cualquier ocasión.
Si buscas un look sofisticado sin complicarte demasiado, los peinados recogidos son la mejor opción. En esta selección de cuatro estilos encontrarás propuestas que te harán lucir elegante, pulida y con un efecto “cara”, además de tips sencillos para que puedas hacértelos tú misma y lograr un acabado impecable en pocos minutos.
En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas inspiraciones tanto para cabellos cortos, largos, lacios u ondulados, que puedes llevar en ocasiones formales o incluso en el día a día.
Los mejores peinados recogidos que puedes hacerte en casa
1. Chongo bajo pulido: peina todo el cabello hacia atrás con la raya al medio o de lado. Haz una coleta baja, gira el cabello y enróllalo hasta formar un chongo. Sujeta con pasadores y aplica un poco de gel o spray para un acabado prolijo.
2. Cola baja elegante: alisa el cabello y recoge en una coleta baja. Toma un mechón, envuélvelo alrededor de la liga para ocultarla y fija con una horquilla. Puedes dejar la raya al centro para un efecto más sofisticado.
3. Recogido con mechones sueltos: recoge el cabello en un chongo o coleta baja sin ajustarlo demasiado. Deja algunos mechones finos al frente y ondúlalos ligeramente para enmarcar el rostro y lograr un look elegante pero natural.
4. Chongo desenfadado con volumen: carda ligeramente la parte superior para dar volumen. Recoge el cabello en un chongo alto o medio, dejando el acabado un poco suelto. Ajusta con pasadores y fija con spray para que dure todo el día.
Lo que debes saber antes de hacerte un peinado en tu cabello
Desde la revista GQ mencionaron algunos tips a tener en cuenta antes de hacer un peinado en tu cabello, entre los que destacaron:
- Conoce tu tipo de cabello (lacio, ondulado o rizado) antes de elegir el peinado.
- Asegúrate de que esté limpio y bien hidratado para un mejor acabado.
- Usa protector térmico si vas a aplicar calor.
- Evita peinarlo demasiado tirante para prevenir quiebres y dolor.
- Considera la forma de tu rostro al elegir el estilo.
- Ten en cuenta la ocasión para que el peinado sea adecuado.
- Aplica productos de fijación con moderación para no apelmazar el cabello.