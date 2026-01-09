12 diseños de uñas estilo ballerina que pocos conocen y son de las más hermosas que hay

Las tendencias de manicure para el 2026 tienen estilos para todos los gustos. Y entre las siluetas que definitivamente figurarán entre las más pedidas, están los diseños de uñas ballerina, que han ganado mucha popularidad por cómo estilizan las manos y lo bien que se fusionan con casi cualquier técnica.

Cómo son las uñas ballerina y a quiénes les favorecen

Las uñas tipo ballerina o "coffin" son una silueta alargada con punta cuadrada, muy similar a la forma de las zapatillas de ballet (por eso su nombre). Es decir, no son puntiagudas como las stiletto, ni redondeadas como las almendradas.

En cuanto a quiénes deberían probar este estilo, son ideales cuando se quiere alargar visualmente los dedos y estilizar las manos al instante. Lo mejor es que por su estructura, es posible recrear una infinidad de diseños de uñas , ya que tiene un buen tamaño para aplicar esmaltes, relieves, pedrería y hasta hacer ilustraciones.

Como punto negativo, pueden ser un poco incómodas si no se está acostumbrada a llevar manicure muy largo, así como para aquellas personas que en su día a día hacen movimientos como tecleado frecuente o cargar objetos pesados. Aun así, las uñas ballerina son una gran alternativa para lucir manos arregladas y delicadas.

Estos son los diseños de uñas ballerina que sí se ven elegantes y serán tendencia en 2026

Punta francesa clásica . Un tipo de manicure que nunca falla es el francés blanco y se ve muy bien con la silueta alargada.

Diseños de uñas inspirados en el universo. Para darle vida a las manos, pero sin saturarlas, los diseños que tienen calcomanías doradas o plateadas son una gran opción.

12 diseños de uñas ballerina en tendencia 2026|Pinterest

Manicure de colores pastel . Si eres de las que no se decide por un solo tono, prueba con un patrón aleatorio de esmaltes en tono pastel.

Uñas con diseños de flores. No hace falta que sea primavera para usar flores y mucho menos en el manicure, pues es una opción fresca y muy bonita.

Con puntas delineadas . Para algo discreto y elegante, las puntas finamente delineadas en colores oscuros son ideales y quedan con todo.

Efecto glitter. Nunca es demasiado brillo y el efecto glitter son otra apuesta segura para los diseños de uñas ballerina.

Uñas con diseños holográficos . Un estilo muy original en manicure

Manicure fosforescente. Para las que no temen llamar la atención, las uñas largas que combinan el estilo francés con las fosforescencias son un rotundo acierto.

Ballerina con diseños de mariposa . Un poco más experimental, pero igual de elegante que otros diseños de uñas en tendencia para 2026 , son los modelos inspirados en las alas de mariposa.

Uñas de efecto glaseado. Con mucho más brillo y luminosidad que el efecto glitter, las "glazed nails" son perfectas para verte sofisticada.

Uñas ballerina color verde . El verde no pasa de moda y se ve bien en cualquier época del año, por eso son un tono muy en tendencia para usarse con uñas punta ballerina .

Diseños con estrellas. Algo más discreto y que combina con todo, es el manicure con pequeñas estrellas y acabado nude.