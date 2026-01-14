46 diseños de uñas pequeñas que se ven elegantes y arregladas: para la oficina o cualquier ocasión especial
Si quieres darle un cambio a tu manicure con pequeños retoques, checa estas propuestas que te inspirarán para lucir unas manos hermosas
Las uñas cortas también pueden lucir elegantes, sofisticadas y perfectas tanto para la oficina como para cualquier ocasión especial. Si quieres una manicura arreglada que eleve tu estilo sin esfuerzo, checa estos 46 diseños que te inspirarán a dar el siguiente nivel y verte simplemente chic.
De acuerdo con la revista de moda InStyle, las uñas cortas son tendencia este invierno y todo indica que llegaron para quedarse. La apuesta va por tonos oscuros y neutros, con sutiles efectos metálicos que aportan luz sin sobrecargar la uña. Estas propuestas son equilibradas, modernas y seguras para lucir hermosa en cualquier momento.
Uno por uno, los diseños de uñas pequeñas elegantes para la oficina
- French clásica
- Micro French
- French invertida
- Nude translúcido
- Milky nails
- Efecto leche
- Manicura natural
- Beige con línea metálica
- Gris monocromático
- Taupe elegante
- Rosa empolvado satinado
- Nacarado suave
- French con glitter
- Burdeos clásico
- Burdeos con purpurina
- Efecto mármol
- Uñas vino elegantes
- Uñas midtown nude
- Uñas minimalistas geométricas
- Líneas finas negras
- Líneas finas blancas
- Detalles metálicos dorados
- Detalles metálicos plateados
- Media luna transparente
- Minimal dots (puntos sutiles)
- Constelaciones mínimas
- French pastel
- Pastel suave sólido
- Tonos neutros sólidos
- Rosa nude con acento
- Gris claro con brillo
- Blanco perlado
- Beige con brillo sutil
- Tono taupe con línea
- Nude con piedritas pequeñas
- Aura nails (efecto luz suave)
- Efecto “velo de seda”
- “Princess manicure”
- Tuxedo nails minimal
- Uñas con micro corazones
- Uñas con micro estrellas
- Degradado suave nude
- Degradado suave rosa
- Milky con líneas artísticas
- Nude con acentos dorados
- French minimal con negative space