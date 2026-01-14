inklusion logo Sitio accesible
46 diseños de uñas pequeñas que se ven elegantes y arregladas: para la oficina o cualquier ocasión especial

Si quieres darle un cambio a tu manicure con pequeños retoques, checa estas propuestas que te inspirarán para lucir unas manos hermosas

Las uñas pequeñas pueden lucir elegantes y sofisticadas. x|(ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Las uñas cortas también pueden lucir elegantes, sofisticadas y perfectas tanto para la oficina como para cualquier ocasión especial. Si quieres una manicura arreglada que eleve tu estilo sin esfuerzo, checa estos 46 diseños que te inspirarán a dar el siguiente nivel y verte simplemente chic.

De acuerdo con la revista de moda InStyle, las uñas cortas son tendencia este invierno y todo indica que llegaron para quedarse. La apuesta va por tonos oscuros y neutros, con sutiles efectos metálicos que aportan luz sin sobrecargar la uña. Estas propuestas son equilibradas, modernas y seguras para lucir hermosa en cualquier momento.

Uno por uno, los diseños de uñas pequeñas elegantes para la oficina

  • French clásica
  • Micro French
  • French invertida
  • Nude translúcido
Checa estas propuestas de uñas pequeñas elegantes.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Milky nails
  • Efecto leche
  • Manicura natural
  • Beige con línea metálica
  • Gris monocromático
  • Taupe elegante
  • Rosa empolvado satinado
  • Nacarado suave
Las uñas pequeñas también pueden lucir elegantes.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • French con glitter
  • Burdeos clásico
  • Burdeos con purpurina
  • Efecto mármol
  • Uñas vino elegantes
  • Uñas midtown nude
  • Uñas minimalistas geométricas
  • Líneas finas negras
Checa estas uñas pequeñas con diseños elegantes.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Líneas finas blancas
  • Detalles metálicos dorados
  • Detalles metálicos plateados
  • Media luna transparente
  • Minimal dots (puntos sutiles)
  • Constelaciones mínimas
  • French pastel
  • Pastel suave sólido
Checa los diseños de uñas elegantes y sencillos.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Tonos neutros sólidos
  • Rosa nude con acento
  • Gris claro con brillo
  • Blanco perlado
  • Beige con brillo sutil
  • Tono taupe con línea
  • Nude con piedritas pequeñas
  • Aura nails (efecto luz suave)
    Mira los diseños de uñas pequeñas que te encantarán.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Efecto “velo de seda”
  • “Princess manicure”
  • Tuxedo nails minimal
  • Uñas con micro corazones
  • Uñas con micro estrellas
  • Degradado suave nude
Uñas pequeñas, pero elegantes y arregladas.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Degradado suave rosa
  • Milky con líneas artísticas
  • Nude con acentos dorados
  • French minimal con negative space
