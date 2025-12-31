47 peinados para recibir el Año Nuevo: se te verán hermosos, elegantes y hasta darás buenas vibras
Comienza el 2026 con una imagen renovada y dale un toque a tu estilo con estos peinados que son perfectos para la cena de Año Nuevo (y para cualquier ocasión).
Durante las celebraciones de Año Nuevo es muy común hacer diversos rituales para arrancar este ciclo con la mejor de las energías. Y una práctica que muchos ignoran, pero que es igual de importante, son todas las preparaciones en torno a la imagen, incluyendo llevar manos relucientes con diseños de uñas preciosos , un atuendo bonito y hasta con peinados que son ideales para estar cómodas y arregladas.
1. Diadema de trenza
2. Semi recogido con pasadores 3. Ondas pronunciadas con raya media
4. Lacio perfecto con diadema tipo clean look 5. Lacio con puntas marcadas estilo Priscila Presley
6. Media coleta con "piquitos" 7. Coleta alta con trenzas al frente
8. Suelto con volumen exagerado y pasadores 9. Ondas de calor con volumen al centro
10. Lacio con cuatro trenzas en el pelo 11. Raya media con liguitas al frente
12. Coleta media con rizos naturales 13. Lacio sujetado a la mitad
14. Dos chonguitos con efecto "puntiagudo" 15. Dos coletas altas con pelo lacio
16. Media trenza de lado con ondas 17. Trenza ligera y dos mechones al frente
18. Pelo corto suelto con ondas 19. Pelo tipo bob con puntas remarcadas y raya de lado
20. Corto estilo messy con pasadores 21. Pelo mini rizado con cucas de colores
22. Pelo corto con dos chonguitos extra altos 23. Corte bob con media coleta y chonguito
24. Coleta baja efecto burbuja 25. Trenza alta con clean look
26. Suelto con flequillo largo y diadema chunky 27. Corto con volumen y diadema discreta
28. Coleta media con moño coquette 29. Coleta media con fruncido al frente y listones
30. Moño alto con efecto de trenzas al frente 31. Chongo relamido con trenzitas
32. Moño clásico con flequillo tipo francés 33. Coleta media con flequillo largo y ondas
34. Suelto con aplicaciones tipo perla 35. Coleta baja con nudo de pelo y aplicaciones brillantes
36. Corte bob ondulado con chongo alto 37. Pelo corto rizado con coleta media y mechones al frente
38. Clean look clásico con coleta 39. Coleta media trenzada con frente relamido
40. Coleta media con efecto lifting 41. Coleta media con efecto "puntiagudo" y raya media
44. Ondulado con volumen y dos pasadores al frente 45. Lacio perfecto con pasadores estilo diadema
42. Trenza tipo clean look con baby hairs pronunciados 43. Spiky buns con un mechón tipo baby hair
46. Pelo mini con raya media y diadema de pasadores 47. Pelo corto con volumen y clean look al frente
Ya sea que tengas el pelo corto o largo; ondulado o lacio, las inspiraciones de peinados para Año Nuevo son variadas y hay para todos los gustos. Lo mejor es que no necesitas ser experta y puedes hacerlos tú misma, además de que es posible añadir algunos detalles extra para perfeccionarlos, como los lindos accesorios que serán tendencia para 2026 .