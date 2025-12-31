inklusion logo Sitio accesible
47 peinados para recibir el Año Nuevo: se te verán hermosos, elegantes y hasta darás buenas vibras

Comienza el 2026 con una imagen renovada y dale un toque a tu estilo con estos peinados que son perfectos para la cena de Año Nuevo (y para cualquier ocasión).

peinados Año Nuevo
Estos peinados son perfectos para lucir elegante en Año Nuevo|Instagram. @haileybieber, @gigihadid
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Andrea Ávila | DR

Durante las celebraciones de Año Nuevo es muy común hacer diversos rituales para arrancar este ciclo con la mejor de las energías. Y una práctica que muchos ignoran, pero que es igual de importante, son todas las preparaciones en torno a la imagen, incluyendo llevar manos relucientes con diseños de uñas preciosos , un atuendo bonito y hasta con peinados que son ideales para estar cómodas y arregladas.

1. Diadema de trenza

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

2. Semi recogido con pasadores 3. Ondas pronunciadas con raya media

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

4. Lacio perfecto con diadema tipo clean look 5. Lacio con puntas marcadas estilo Priscila Presley

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

6. Media coleta con "piquitos" 7. Coleta alta con trenzas al frente

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

8. Suelto con volumen exagerado y pasadores 9. Ondas de calor con volumen al centro

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

10. Lacio con cuatro trenzas en el pelo 11. Raya media con liguitas al frente

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

12. Coleta media con rizos naturales 13. Lacio sujetado a la mitad

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

14. Dos chonguitos con efecto "puntiagudo" 15. Dos coletas altas con pelo lacio

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

16. Media trenza de lado con ondas 17. Trenza ligera y dos mechones al frente

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

18. Pelo corto suelto con ondas 19. Pelo tipo bob con puntas remarcadas y raya de lado

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

20. Corto estilo messy con pasadores 21. Pelo mini rizado con cucas de colores

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

22. Pelo corto con dos chonguitos extra altos 23. Corte bob con media coleta y chonguito

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

24. Coleta baja efecto burbuja 25. Trenza alta con clean look

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

26. Suelto con flequillo largo y diadema chunky 27. Corto con volumen y diadema discreta

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

28. Coleta media con moño coquette 29. Coleta media con fruncido al frente y listones

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

30. Moño alto con efecto de trenzas al frente 31. Chongo relamido con trenzitas

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

32. Moño clásico con flequillo tipo francés 33. Coleta media con flequillo largo y ondas

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

34. Suelto con aplicaciones tipo perla 35. Coleta baja con nudo de pelo y aplicaciones brillantes

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

36. Corte bob ondulado con chongo alto 37. Pelo corto rizado con coleta media y mechones al frente

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

38. Clean look clásico con coleta 39. Coleta media trenzada con frente relamido

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

40. Coleta media con efecto lifting 41. Coleta media con efecto "puntiagudo" y raya media

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

44. Ondulado con volumen y dos pasadores al frente 45. Lacio perfecto con pasadores estilo diadema

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

42. Trenza tipo clean look con baby hairs pronunciados 43. Spiky buns con un mechón tipo baby hair

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

46. Pelo mini con raya media y diadema de pasadores 47. Pelo corto con volumen y clean look al frente

peinados Año Nuevo
47 peinados para recibir el Año Nuevo|Pinterest

Ya sea que tengas el pelo corto o largo; ondulado o lacio, las inspiraciones de peinados para Año Nuevo son variadas y hay para todos los gustos. Lo mejor es que no necesitas ser experta y puedes hacerlos tú misma, además de que es posible añadir algunos detalles extra para perfeccionarlos, como los lindos accesorios que serán tendencia para 2026 .

