Cómo mantener la postura erguida con 4 ejercicios en casa

Mantener la postura erguida puede ser difícil para ciertas personas, ya que con el paso del tiempo es usual que la postura se encorve debido a la gravedad o a ciertos hábitos diarios. Sin embargo, eso no implica que sea imposible, ya que podemos lograrlo con 4 ejercicios en casa que nos ayudarán a fortalecer esa zona.

Para que puedas tener una postura saludable, te detallaremos la rutina que debes hacer con poco material y observando buenos resultados; toma nota de todas las recomendaciones.

¿Cómo puedo mantener una postura erguida?

El estar activo es un paso indispensable para mantener la postura erguida, ya que esto nos ayudará a fortalecer los músculos de la espalda, el abdomen y la pelvis; así lo explica la Biblioteca Nacional de Medicina. Es posible lograr un buen resultado con 4 ejercicios en casa, para los cuales se recomiendan las siguientes opciones:

Fuerza: Uno de los puntos más importantes es generar fuerza en tu cuerpo. Puedes hacer sentadillas con peso, ya que vamos a trabajar los músculos; puedes tomar mancuernas o bolsas con libros. Realiza 10 repeticiones y 3 series, 2 veces a la semana.

Equilibrio: Camina en línea recta, colocando un pie delante del otro.

Articulaciones: Puedes sostener un objeto en ambas manos y levantarlo controladamente para movilizar el hombro. 10 a 15 repeticiones.

Huesos: Eleva tu cuerpo sobre la punta de los pies, para después bajar lentamente para que tus talones toquen el suelo.

¿Qué desventajas tiene no manejar una postura erguida?

Podría parecer que mantener la postura erguida no tiene un efecto importante, pero no es así, ya que tiene varios beneficios para la salud, por lo que debemos aplicar los 4 ejercicios en casa. La Biblioteca Nacional de Medicina explica que dentro de las principales desventajas que vemos en una mala postura, son los siguientes puntos: