Manualidades de princesas: 4 ideas para hacer muñecas de crochet o amigurumi para niños

Últimamente, las manualidades de crochet y amigurumi han ganado gran popularidad entre quienes buscan dar un regalo personalizado y pasar un buen rato de calma. Las figuras de crochet permiten crear desde princesas clásicas hasta diseños coloridos y modernos; estas muñecas hechas a mano sobresalen por ser una actividad relajante y divertida para quienes disfrutan de las manualidades.

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¿Qué son las muñecas de crochet o amigurumi?

Los amigurumis son pequeños muñecos tejidos a mano, y aunque su origen se remonta a Japón, en Occidente las muñecas de crochet son también una manualidad muy popular. En Japón, su nombre proviene de ami (tejer) y nuigurumi (muñeco de peluche), y por lo general, son piezas elaboradas mediante técnicas de crochet usando hilo de algodón o lana y son rellenas con fibras sintéticas con las que se les da volumen.

Ahora te contamos sobre 4 ideas que puedes llevar a cabo para crear tu amigurumi para niños

Balnca nives

Cuerpo: Para comenzar, puedes tejer un cuerpo básico, utilizando un tono de piel claro para el rostro y los brazos y agregar blanco para la ropa interior.

Vestido: En este caso puedes agregar una blusa en tono azul rey con mangas bombachas decoradas con detalles en rojo, agrega una falda en color amarillo y agrega detalles.

Cabello: Para el cabello puedes tejer un clásico de corchete en negro y añadir un pequeño moño rojo cocido en la parte superior de la cabeza.

Detalles: Añade una capa azul o roja detrás de los hombros y utiliza hilo negro para los ojos y la sonrisa.

Princesa Fiona

Cuerpo: Dale forma a un cuerpo común en color verde claro; utiliza blanco para los detalles de la ropa interior.

Vestimenta: Dale forma a un vestido largo en color verde oscuro y coloca mangas largas con detalles en dorado.

Cabello: Para el cabello, coloca una melena larga en color cobrizo y añade una pequeña corona plateada sobre la cabeza.

Detalles: Para el rostro utiliza hilo negro y agrega un par de pequeños cilindros sobre el cabello para simular las características orejas.

Cenicienta

Cuerpo: Teje un cuerpo básico de pies a cabeza utilizando un tono piel para el cuerpo y blanco para la ropa interior,

Vestido: La vestimenta dará el toque que haga falta; ocupa una falda acampanada en azul claro directamente sobre la cintura y añade olanes blancos a los lados.

Cabello: Teje un casco de crochet en amarillo y añade un rodete alto en el mismo tono elegido para la parte superior junto con una diadema en color azul .

Vestido: Teje una falda acampanada en azul claro directamente sobre la cintura, añadiendo los característicos olanos blancos laterales.

Detalles: Utiliza hilo negro para los ojos y añade unos guantes largos tejidos a cada brazo.

Mulan

Cuerpo: Puedes crear un cuerpo básico en tono de piel claro y una base sencilla para la ropa interior.

Vestido: Para cubrir el cuerpo, crea un kimono o vestido tradicional en tonos rosa, azul y rojo con detalles en dorado y flores tejidas a la cintura.

Cabello: Opta por un casco en negro y lacio y añade una coleta baja o un pequeño chongo y adorna con flores.

Detalles: Utiliza hilo negro para ojos y cejas finas, agrega una pequeña espada o abanico y dale más vida a tu diseño.

Ahora que ya tienes las bases para crear a tu princesa, solo será cuestión de retar a tu creatividad para que puedas darle vida a tu amigurumi y convertirla en un regalo especial y único que fascinará a tus seres queridos.

