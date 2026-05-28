Los psicólogos coinciden: “El uso de las redes sociales puede contribuir a la insatisfacción corporal”

No cabe duda que la era digital ha llegado a revolucionar nuestro mundo, relaciones y formas de interactuar. Sin embargo, la relación con nosotros mismos; especialmente con nuestro cuerpo ha repercutido gracias a esta, al menos así es como especialistas en psicología lo plantean, como es el caso de la terapeuta Alli Spotts-De Lazzer, quien menciona que “El uso de las redes sociales puede contribuir a la insatisfacción corporal tanto en adultos como en niños”. De acuerdo con la especialista las redes sociales impactan de manera muy importante en la imagen que cada persona tiene de sí misma.

Puede interesarte: Los psicólogos coinciden: “La forma en que tratamos a los animales es un indicador de nuestro carácter”

¿Cómo impactan las redes sociales en la imagen corporal?

De acuerdo con Alli Spotts-De Lazzer “La forma de las redes sociales que elegimos puede aumentar nuestra vulnerabilidad a sentirnos mal con nosotros mismos”, esto de alguna forma ocurre porque en algunas redes sociales se presentan filtros que cambian la apariencia real de las personas, desde el cuerpo hasta el rostro pues incluso hoy en día hay aplicaciones que reducen la cintura de mujeres, blanquean la piel, entre otras cosas. Si constantemente alguien está expuesto a imágenes que no coinciden con la realidad es muy probable que haya un impacto negativo en la autoestima.

De acuerdo con la Asociación Española de Psicología Sanitaria “Los comentarios, imágenes y “me gusta” intervienen formando tu autoconcepto y autopercepción, contribuyendo a instaurar ciertas conductas de salud e influyendo en tu bienestar psicológico”. Por su parte menciona que ver constantemente “imágenes perfectas” que promueven estándares de belleza generan una fuerte comparación, esto suele ocurrir más en mujeres aunque los hombres no están exentos.

¿Cómo mejorar la autoimagen corporal?

De acuerdo con el psicólogo Thomas Cash hay algunas acciones que se pueden llevar a cabo como identificar cuáles son los pensamientos que están generando destrucción sobre la percepción del físico, una vez que se tengan detectados se deben hacer cambios por afirmaciones racionales y neutrales. Por otro lado, la Fundación de Imagen y Autoestima sugiere valorar la funcionalidad del cuerpo antes que otra cosa; es decir, darle mayor peso a las capacidades que este nos permite hacer como caminar, correr, abrazar, sentir, respirar, entre otras.

Es importante que en esta era moderna y actual las personas mantengan mucha atención en cuáles son las cuentas que promueven una autoimagen corporal destructiva y dejen de consumir dicho contenido.