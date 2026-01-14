Los peinados locos en niños fue tendencia en redes sociales en 2021, cuando los pequeños regresaron a las aulas, luego de estudiar en casa por la pandemia de la COVID-19. Estas ideas surgieron específicamente en TikTok previo a un Día del Niño y se convirtió en algo habitual en las escuelas. Checa estos 11 modelos de peinados con sombrero para mujer que se verán coquette, pero a la vez muy elegante .

De acuerdo con un artículo de El Sol de Toluca, este tipo de peinados fue implementado por varias escuelas, con el objetivo de hacer dinámicas las clases y sacar sonrisas en los pequeños, luego de permanecer encerrados durante meses por la pandemia. Estos son los 7 peinados con corte bobo cuadrado que es tendencia en este enero 2026.

El objetivo de los peinados locos en niños

La finalidad de esta dinámica es que los padres pasen tiempo de calidad con sus hijos, así como: “impulsar la creatividad, fortalecer la autonomía y pasar un momento de diversión”. Cabe destacar que los peinados locos surgieron en educación básica, pero también se replicaron en preparatorias y universidades.

49 ideas de peinados locos que les puedes hacer a los niños para la escuela: son fáciles, pero lindos|Pinterest

