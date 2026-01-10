Este 2026 será tu gran año si en tu manicure le agregas colores azules, pues el tono en estas uñas es para encontrar el amor, aunque sea difícil de creer. Estos 5 diseños que traemos para ti serán tu gran aliado, pues son de uso diario, si es que en una de esas te topas con el amor de tu vida. Conoce estos otros 11 modelos del mismo color que te harán ver elegante.

Un artículo del portal Glamour 25 indica que hay una teoría acerca de que al usar este color encuentras el amor, ya que al lucir tus uñas en este tono le envías una señal energética al universo para que te cree oportunidades románticas y de una vez por todas conseguir pareja. Estos son los 7 diseños con efecto de gato que son fáciles de hacer.

5 diseños de uñas azules para encontrar el amor este 2026: son de uso diario|Pinterest

1. Brillosas

Este diseño es sencillo, pero a la vez elegante por los brillos. Son buenas para usar en la oficina, escuela o un evento especial.

5 diseños de uñas azules para encontrar el amor este 2026: son de uso diario|Pinterest

2. Degradadas

Puedes combinar 2 tipos de azules o con otro color, pues este efecto es uno de los más vistosos por su transición suave de tonos.

5 diseños de uñas azules para encontrar el amor este 2026: son de uso diario|Pinterest

3. Cuadradas

Un diseño infaltable en el manicure de toda mujer y de los más clásicos. Además, es sumamente fácil de hacer, sin necesidad de acudir a salones de belleza.

5 diseños de uñas azules para encontrar el amor este 2026: son de uso diario|Pinterest

4. Almendradas

Uno de los tipos de uñas que más auge ha tomado en los últimos años, pues es muy común ver que las usan artistas internacionales.

5 diseños de uñas azules para encontrar el amor este 2026: son de uso diario|Pinterest

5. Piedritas

Si quieres que tus uñas azules resaltan más, puedes agregarle piedritas, ello provocará que más de uno voltee a ver tus manos.

¿Cómo surgió la teoría de que las uñas azules atraen el amor?

La teoría de que las uñas azules atraen el amor surgió en TikTok, pues diferentes usuarios compartieron sus experiencias al hacerse el manicure con este tono. Mujeres de todas las partes del mundo aseguraron que encontraron el amor, mientras que otras comentaron que este color es el favorito de sus novios.

De acuerdo con la psicología del color, el azul se asocia a la calma, serenidad, confianza y estabilidad, así como inteligencia y lealtad, quizá virtudes que reflejan las mujeres al utilizar este tono que es del interés de los hombres.